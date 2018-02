FEF rechaza propuesta de Directv, superior a GolTV, porque el sobre 'no estaba bien sellado'

La polémica por los derechos de TV del Campeonato Nacional continúa. Esta tarde, a las 18:00, la FEF cerró un concurso que abrió ayer a las 13:00 y según su abogado, Jorge Chang, "no se presentó ninguna oferta" dentro del plazo por lo que al proceso "se lo declaró desierto".

Sin embargo, la empresa Directv a través de su representante, Fernando Ferro, sostiene que acudió al tercer piso de la Federación a entregar su propuesta a la secretaria María Velazquez, como se pedía en las bases, pero su sobre no fue aceptado por "no estar bien sellado".

"La secretaria no estaba en su puesto" a la hora indicada, contó un directivo de la empresa. Y en redes sociales se difundió un video en el que se observa a Chang, abogado externo de la FEF y defensor del contrato con GolTV, cuestionando a los directivos de Directv porque el sobre no estaba bien sellado e indicándoles la hora en que llegaban a la secretaría de la FEF. Eran las 18:00, se los escucha decir en el video.

La @FEFecuador manifestó que la oferta de @DIRECTVEcuador no tenía suficientemente cerrado el sobre de la propuesta. Los representantes lo cerraron completamente y luego Comunicaron que no aceptaron la oferta por no cerrarlo correctamente. Ya esto es una payasada sin nombre. pic.twitter.com/hkSAdmDMMs

— Andres Guschmer T. (@aguschmer) 6 de febrero de 2018