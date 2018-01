La 'novela' José Francisco Cevallos llega a su fin: el jugador sale de Liga de Quito

QUITO

Llegó el final de la 'novela' José Francisco Cevallos Jr, quien no seguirá su carrera en Liga de Quito, y aún se desconoce su futuro futbolístico.

El habilidoso pero intermitente volante 10, se conoció, había manifestado semanas atrás su deseo de no continuar en el club universitario, y este sábado una fuente informó que se llegó a un acuerdo para su salida.

Un grupo inversor aceptó pagar alrededor de $ 1’200.000, cantidad establecida por la dirigencia universitaria por el 30% del pase de Cevallos. El otro 70% de los derechos corresponden al futbolista y a su familia.

No se conoce el equipo al que será transferido el ex azucena, pero en la lista oficial de Liga su nombre ya no consta, a poco de que se realice la Noche Blanca, este sábado desde las 18:00, donde Liga presentará el plantel para la temporada 2018.

En los últimos días, fuentes oficiales universitarias hablaron de la posibilidad de que Cevallos sea contratado por un club de Bélgica, no obstante, no hubo una oficialización.

Jose Francisco Cevallos, quien el pasado 18 de enero cumplió 23 años, se formó desde los 13 en Liga (Q), cuando José Francisco Cevallos Villavicencio, su padre -actual presidente de Barcelona-, llegó a jugar en Liga de Quito, club con el cual ganó la Copa Libertadores en el 2008. (D)