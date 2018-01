Carlos Tévez extrañaba la adrenalina y "ese cosquilleo" de la Bombonera

Buenos Aires -

Boca Juniors y Carlos Tévez sellaron este martes su reconciliación luego de la inesperada partida del delantero al fútbol chino hace un año.

"No me arrepiento de nada, cuando tomé la decisión sabía las consecuencias y no me arrepiento", sostuvo Tévez en una rueda de prensa para oficializar su regreso al club argentino. "Doy gracias al club chino por liberarme y estar de vuelta en casa. Disfrutar esto es lo más lindo y las sensaciones son maravillosas".

Tévez, de 33 años, se fue de Boca en noviembre de 2016 tentado por una millonaria oferta del Shanghai Shenhua chino, que lo convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Sin embargo, el ariete tuvo dificultades para adaptarse a China, estuvo aquejado por lesiones y falta de condición, y apenas anotó cuatro goles en un año.

"Estoy muy contento y orgulloso que Carlos esté de regreso en casa. Quiero resaltar y agradecer al club chino porque ha facilitado que Carlos esté de vuelta con nosotros. No hubo ninguna contraprestación económica", explicó el presidente de Boca, Daniel Angelici.

Consultado sobre las razones de su regreso, el segundo de su carrera a Boca, Tévez afirmó que "uno vuelve porque quiere ganar la Copa Libertadores, como todos los hinchas. Ya me queda poco en el fútbol y lo tengo que disfrutar".

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto integra el Grupo 8 de la justa continental junto con Palmeiras de Brasil, Alianza Lima de Perú y un tercer rival por definir. Además, es el líder de la liga argentina que concluirá a mediados de año.

El jugador también confesó que "extrañaba la adrenalina antes de salir a jugar. Ese cosquilleo que te pasa por todo el cuerpo con la gente y La Bombonera".