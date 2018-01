Gianluigi Buffon vería con bueno ojos la llegada de Donnarumma a la Juventus

Gianluigi Buffon brindó una entrevista para la revista La Gazzetta dello Sport y habló sobre una hipotética llegada de su compatriota Gianluigi Donnarumma a la Juventus. El italiano mencionó que el actual portero del AC Milan "no se equivocaría si ficha por la Juventus".

"No puedo darle consejos porque yo no vivo su situación, no sé la conexión emocional que pueda tener con el Milán. Podría decirle algunas cosas como ya hice con la selección, pero lo que marca la diferencia es lo que sientes en el alma", mencionó el portero campeón del mundo con Italia en el 2006.

Sobre el posible fin de su carrera dijo: "Estoy muy feliz porque he llegado a una etapa importante en mi vida y estoy tranquilo, me encuentro con una gran armonía interna y es lo que más importa".

Finalmente el jugador reveló que si pudiera repetir algún partido en su carrera, sería el de la final de Champions League en Cardiff, ante el Real Madrid; ya que según cuenta "faltó consistencia para pelearla". (D)

Lea más en: Diario As