La crisis en el fútbol ecuatoriano, entre lo peor del 2017 en el deporte

Desde entrenadores destituidos hasta selecciones marginadas del Mundial, entre ellas la de Ecuador, hay muchos en el mundo del deporte que darán gracias porque este 2017 llegue a su fin.

Un vistazo a algunos de los grandes perdedores del año.

TRES SELECCIONES EN UN AÑO

Edgardo Bauza pasó por tres selecciones y fue despedido de dos en 2017.

Comenzó el año como técnico de la selección de Argentina, su país natal, aunque fue cesado de ese cargo en abril, después de apenas ocho partidos al mando y con la albiceleste en aprietos en las eliminatorias mundialistas de Sudamérica. Argentina finalmente se clasificó a Rusia bajo la conducción de Jorge Sampaoli.

Después, Bauza dirigió a Emiratos Árabes Unidos entre mayo y septiembre, una etapa de apenas cuatro partidos oficiales. Dejó ese puesto para tomar las riendas de Araba Saudita, ya clasificada al Mundial del próximo año en Rusia. Allí duró incluso menos: fue despedido tras dos meses y dos partidos oficiales.

SELECCIONES MARGINADAS DEL MUNDIAL

Italia, Holanda, Estados Unidos y Chile encabezan el pelotón de las selecciones que fracasaron en clasificarse a la Copa del Mundo, en la que tampoco estará la Tri, algo impensado al cabo de las primeras cuatro fechas cuando Ecuador lideraba la clasificatoria sudamericana.

Cuatro veces campeona mundial, Italia cayó ante Suecia en el repechaje europeo y se perderá la Copa del Mundo por primera vez desde 1958. El fracaso provocó la salida del técnico Gian Piero Ventura y precipitó un cambio de guardia en la Azzurra, incluyendo el retiro internacional del portero Gianluigi Buffon.

En el caso de Buffon, también perdió su segunda final de la Liga de Campeones en los tres últimos años, al caer con la Juventus por 4-1 ante Real Madrid.

Estados Unidos quedó fuera en la última fecha de las eliminatorias de la Concacaf, y se perderá el Mundial por primera vez desde 1986.

Chile, campeón de la Copa América en 2015 y 2016, había jugado los mundiales de 2010 y 2014, pero esta vez no estará en Rusia. Un mal remate y su reclamo por alineación indebida de un jugador de Bolivia terminó por darle puntos que no ganó en la cancha, pero también salió favorecido Perú, que sí estará en la cita mundialista. Si los chilenos no reclamaban, ellos hubiesen estado en su lugar.

Holanda no carburó en todas las eliminatorias de Europa y se ausentará del Mundial, tras conseguir el tercer puesto en 2014. La Naranja Mecánica es solo un viejo recuerdo.

LOS DESACIERTOS DE LA FEF

La no clasificación al Mundial de Rusia no es la única mala noticia para el fútbol ecuatoriano, sumido en crisis, aunque sus autoridades traten de decir que ellos lideran una "nueva administración". Partiendo por ese punto, no hay nuevos en la FEF, los dirigentes son los mismos que acompañaron por 18 años a Luis Chiriboga, el presidente inmerso en el escándalo del FIFAGate, cuyo hijo este año admitió en una corte de Estados Unidos que usó sus cuentas en ese país para recibir los sobornos dirigidos a su padre, condenado en Quito a diez años de cárcel por lavado de activos.

Jugadores de la Selección como Enner Valencia y Cristhian Noboa han criticado al sucesor de Chiriboga, Carlos Villacís, tras la no convocatoría de varios seleccionados para los dos últimos partidos de las eliminatorias, con cambio de técnico de por medio. Felipe Caicedo renunció a la Tri y otros han tomado distancia con el ingeniero. Dicen que no los representa, que habla mal de ellos y no se hizo las cosas bien.

Los derechos de televisión del campeonato nacional es otro frente abierto para la FEF. Se pasó el año esperando que los canales incautados TC y Gamavisión se pongan al día con una deuda millonaria y recién antes de las finales quiso presionar con no permitir cámaras de televisión para la definición del título. Alegó que había dado por culminado unilateralmente el pacto con los medios manejados por el Gobierno y por eso las cableras que habían adquirido de estos los derechos no podían transmitir. Igual lo hicieron.

La firma con GolTV, el canal uruguayo que pasará el fútbol en el sistema pague por ver desde el 2018 hasta el 2027 también generó reacciones. Las cableras cuestionan ese contrato y activistas y políticos afirman que la licitación no fue transparente. La FEF defiende el pacto con la empresa de Paco Casal, que dará más de $ 270 millones en diez años, pero él ha sido nombrado por un delator del caso FIFAGate como un empresario "acostumbrado a dar coimas" a dirigentes regionales del fútbol. Incluso la Conmebol le gano un juicio y ubica a Casal como un "personaje oscuro".

Alteración de documentos de futbolistas. El caso sigue dando de qué hablar. Antes de finalizar el año se conoció que dos colombianos actuaron en clubes locales haciéndose pasar como ecuatorianos. Hay dudas en la documentación de otros dos. Todo esto con el antecedente de jugadores que los hicieron pasar por juveniles cuando no lo son, casos que investiga la justicia bajo la sospecha de trata de personas en el fútbol ecuatoriano.

LA CREDIBILIDAD DEL BOXEO

La pelea _ o más bien, el circo _ entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor le dejó un ojo morado a la ya cuestionada credibilidad del boxeo.

Mayweather salió del retiro para enfrentar al astro de las artes marciales mixtas en septiembre en una pelea de boxeo que dejó un mal sabor de boca en el deporte. Más allá de que fue un éxito comercial, sobre todo para los dos peleadores, el combate resultó una farsa desde el punto de vista deportivo.

Como era de esperarse, McGregor exhibió una técnica boxística que rayó en el ridículo, Mayweather jugueteó y hasta lo hizo lucir mejor de la cuenta en los primeros asaltos para generar algo de expectativa, y finalmente noqueó al irlandés en el décimo asalto.

MANNY PACQUIAO

Si de boxeo se trata, el otrora dínamo filipino evidenció que sus mejores días quedaron en el pasado, y sumó otra derrota a su récord, esta vez en julio ante el ignoto Jeff Horn, un maestro escolar que consiguió la victoria más importante de su vida.

Pacquiao, que también se desempeña como senador en Filipinas, ahora parece buscar un combate contra McGregor.

FALCONS DE ATLANTA

Tenían al alcance de la mano su primer título del Super Bowl, y en cambio terminaron con asientos de primera fila para el quinto festejo de Tom Brady y los Patriots de Nueva Inglaterra.

Los Falcons desperdiciaron la mayor ventaja en la historia del Super Bowl, al llegar a estar arriba por 25 puntos al final del tercer parcial. Los Pats no permitieron más puntos durante el resto del partido, y terminaron por imponerse 34-28 en el primer Super Bowl de la historia que requirió de un tiempo extra para definirse.

OLIMPISMO RUSO

De forma periódica, uno tras otro de los deportistas rusos que subieron al podio en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 ha ido perdiendo sus medallas por casos de dopaje.

Es el desenlace de los esfuerzos del COI por atrapar a los tramposos de aquella justa en Sochi, luego de confirmar que hubo un programa de dopaje patrocinado por el estado ruso.

Ese escándalo desembocó en que el COI vetara en diciembre la participación del comité olímpico ruso en los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año en Pyeongchang. Sí podrán participar algunos deportistas rusos, aunque tendrán que hacerlo sin utilizar la bandera ni el himno del país y una vez que se hayan sometido a análisis antidopaje fiables.