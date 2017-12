Antonio Valencia, autor del mejor gol del Manchester United en 2017

Un soberbio cañonazo de Antonio Valencia frente el Everton, fue votado por los seguidores del Manchester United como el Mejor Gol del 2017 de los 'Red Devils'.

El formidable disparo que el capitán ecuatoriano empalmó con derecha en un duelo contra el Everton, el 17 de septiembre, quedó en la retina de los seguidores del United que votaron desde el jueves.

El gol de Toño Valencia se impuso con el 56% de los votos en la encuesta realizada por el Twitter del club. Se registraron 30.763 votos.

Con una volea impresionante, Toño mandó la pelota al ángulo, disparo imposible para el portero del Everton. Ese tanto decretó el primero de los cuatro que marcarían los dirigidos de José Mourinho.

A strike we could watch over and over again...

You've chosen @Anto_V25's rocket against Everton as #MUFC's Goal of the Year for 2017! pic.twitter.com/cDKrncekzb

— Manchester United (@ManUtd) 29 de diciembre de 2017