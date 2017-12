A propósito del Día de los Inocentes: Noticias reales que costó creer en este 2017

Cada 28 de diciembre surgen muchas noticias que terminan siendo bromas. Fichajes imposibles se hacen realidad en el Día de los Inocentes o hechos jamás pensados pasan en una fecha que es dedicada a realizar lo imposible en tono de burla.

Pero durante los demás días del año suceden hechos que también son difíciles de digerir, hechos reales que cuesta entender, Diario AS hace un recuento de esas noticias que parecieron inocentadas pero terminaron siendo ciertas.

Fichaje de Neymar al PSG

Cuando el mercado de fichajes del fútbol europeo parecía sorprenderse por las contrataciones millonarias se filtró el deseo Neymar por salir del Barcelona, buscar otro aire y no estar la sombra de Messi. Una información que hacia dudar sobre su veracidad por la buena relación que hay entre los dos jugadores y el tridente que formaban junto a Luis Suárez. Además, estar en el equipo español representaba hacer parte de la élite ¿A dónde más podía escalar?

Entre esa incertidumbre salió el PSG y aprovechó el momento, el apoyo de la inversión de Qatar sustentó el pagó de la clausula de rescisión del brasileño. Fueron 222 millones de euros los que pagó el club francés. En pocos días el dinero se desembolsó y apareció la imagen de Neymar con la 10 en el Parque de los Príncipes en París. Se hizo realidad el fichaje.

Dopaje de Froome

El mundo del ciclismo vivió momentos difíciles luego del dopaje de Lance Armstrong, a quien se le quitaron siete títulos del Tour de Francia tras dar positivo. Eso dañó la imagen de este deporte y pasaron varios años para que volviera a tomar fuerza. Pero con Chris Froome se reencontró el valor de un ídolo, el británico se afianzó y su constante lucha con corredores como Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Vicenzo Nibali, entre otros, retornó a la afición hacía la ruta.

Pero en el 13 de diciembre se conoció que el corredor del SKY dio positivo en salbutamol en La Vuelta 2017. Este componente sirve para combatir el asma pero en grandes cantidades ayuda al rendimiento físico. La UCI oficializó la noticia y el mundo del deporte quedó sorprendido, su máxima figura volvía a estar salpicada y el 2018 traerá la polémica sobre si habrá una sanción o no.

Rueda deja el Atlético Nacional

Reinaldo Rueda dejó una huella muy grande en la afición de Nacional. Con seis títulos (incluido la Copa Libertadores) cerró en junio de 2017 su etapa con el club. Para remplazarlo se esperaba la llegada un nombre importante, un entrenador ganador y de reconocimiento que respondiera al prestigió del equipo antioqueño. Finalmente el elegido fue Juan Manuel Lillo, un técnico sin títulos, que ha dirigido en España y México sin mayor éxito, más recordado por sus frases y su forma de ser.

La hinchada de Nacional no aguantó la noticia y desde el día uno ya lo querían afuera, no creían que el español fuera su entrenador después de vivir etapas ganadoras con Juan Carlos Osorio y Rueda. Más allá de los malos resultados Lillo será recordado por las frases que dejó, como: "Los argumentos en boca de un perdedor se toman como mentira", "Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes", "Un optimista es un pesimista mal informado", "En el fútbol no se puede escupir para arriba"...

Chile, sin Mundial por su reclamo

Aunque el nivel de la selección de Chile durante las Eliminatorias a Rusia 2018 fue irregular, en la anécdota quedará el reclamo que presentó ante la FIFA por la mala alineación de un jugador de Bolivia, que finalmente sería una de las causantes de quedarse sin Mundial. Los puntos que les fueron otorgados al equipo austral y a Perú (que también acudió ante la FIFA), le sirvieron más a la selección inca, que estará en la Copa del Mundo.

Finalizadas las Eliminatorias y tras la eliminación de Chile, en redes se dio a conocer como habría quedado la tabla si el reclamo no se hubiese hecho: Alexis Sánchez y sus compañeros quedarían en el quinto puesto, con la opción de ir al repechaje ante Nueva Zelanda. (D)