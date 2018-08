Tensión en Universidad de Guayaquil ante fin de plazo de Contraloría

Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron ayer en los predios de la Universidad de Guayaquil. Con pancartas, profesores, personal administrativo y jubilados exigieron la salida del rector Galo Salcedo y autoridades.

La protesta ocurrió ayer a las 12:00 en los exteriores del rectorado. Horas antes, una delegación de la Contraloría llegó a la universidad a buscar a autoridades para entregar una notificación.

Docentes indicaron que aquella notificación serían las sanciones administrativas a las autoridades señaladas en la investigación de Contraloría.

Ayer, la Universidad confirmó que cumplió el plazo en la entrega de las pruebas de descargos sobre supuestas responsabilidades civiles ante actos de corrupción relacionados con incrementos de remuneraciones y viáticos, que no fueron justificados con documentación por el área de Talento Humano. El plazo se cumplió el pasado lunes.

Ayer, el rector no estuvo en la mañana en su oficina y hubo restricciones para el ingreso al edificio. Tanto profesores como personal administrativo pedían que el rector salga del cargo debido a estas irregularidades.

Camilo Morán, integrante del Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, expresó que aplazar la salida de autoridades vinculadas a actos de corrupción es seguir “desprestigiando” el nombre de la Universidad.

“La Contraloría ya les vino a notificar, pero si no se presentan eso es prolongar su agonía. Según conocemos se lo llevaron sus asesores para no recibir la notificación, pero eso no frenará el resultado de las investigaciones”, manifestó.

Añadió que a pesar de ser autoridad universitaria desconoce el proceso que la Universidad llevó con la Contraloría, ya que jamás se trató ese tema en el consejo, pese a la importancia del asunto.

Asimismo, jubilados de la Universidad aprovecharon para reclamar pagos. El abogado César González, que representa a 200 jubilados, expresó que desde el 2009 no se les cumple con el pago.

“El dinero de los jubilados se nos han llevado, por algo hay investigación de la Contraloría, porque el dinero se lo han llevado y no han pagado”, lamentó el hombre. Este Diario consultó a dirigentes que apoyan la actual gestión por el tema, pero hasta las 18:30 de ayer no hubo respuesta. (I)

Marcha de apoyo

El viernes pasado, docentes y líderes estudiantiles realizaron una marcha de apoyo a la gestión universitaria que salió del campus hasta las oficinas de la Contraloría. Pidieron reunirse con el contralor Pablo Celi.