12 buses eléctricos de Guayaquil recargan energía gratuita para rodar

Seis cargadores abastecen de energía gratuita a 12 unidades de buses eléctricos de la cooperativa Sausinc, de la línea 89, en una electrolinera provisional ubicada en la estación de la Metrovía de la terminal Río Daule, en el norte de Guayaquil.

Esta cooperativa lleva dos semanas ofreciendo el servicio de transporte 100% ecológico. Además de los 12 buses, hay otras 5 convencionales, a gasolina, para abastecer la demanda de traslados de usuarios.

Carlos Pincay, gerente de Sausinc, contó que los buses luego de tener una carga de 100% dan de 7 a 8 vueltas en su recorrido en norte y centro, que son 32 a 34 kilómetros.

“De 06:00 a 22:00 ... la carga de los buses dura más de 8 horas”, contó.

Explicó que por el momento el costo por la recarga de la energía a los buses en la Fundación Metrovía no les ha emitido ninguna factura.

Andrés Roche, gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), explicó que hasta que esté lista la electroninera en el parque Samanes el Municipio pagará a la Fundación Metrovía por la recarga de los buses eléctricos en la terminal Río Daule, que lo harían al menos unos 60 días más.

Detalló que una vez que esté lista la electrolinera, no solo los buses podrán recargar allí sino también los taxis. La ventaja de usar carros eléctricos es que el costo es menor que el de la gasolina y diésel.

Además, se analiza la posibilidad de que el Cabildo subsidie la mitad del costo de la recarga eléctrica para los taxistas que opten por el sistema de autos eléctricos.

En temas técnicos, Pincay detalló que este bus tiene un motor sellado, sin paso de aceites, que es totalmente silencioso. “Su carga se asemeja a cargar un celular, la energía va a la batería. Estas unidades no cuentan con caja de cambio, ni embrague. Solo tiene pedal de freno como un automático”, manifestó el experto.

“Tiene una circulación supersilenciosa, que en estos días hemos tenido inconvenientes porque los conductores no lo sienten y se han venido encima”, explicó.

Otra seguridad, agregó, es que si está la puerta abierta, el bus no rueda, a su vez, “si el bus va rodando y el conductor quiere abrir la puerta no lo hace hasta que pare, es decir no se suben al vuelo”, dijo.

Empresa china BYD

Las unidades de 12 metros de largo tienen capacidad para 80 personas, 33 sentadas y 47 de pie. Tienen aire acondicionado, rampas y videos de seguridad.

Evitar contaminación

Esta empresa calcula que solo la flota de 20 buses dejará de emitir al menos 1’894.900 kilos de emisiones contaminantes al año. (I)