En Guayaquil, siete bebés nacieron en inicio de año en el Hospital de la Mujer

El nacimiento de Fiorella Fernanda Salazar Guerra estaba programado para este domingo 6 de enero. Todo se alistaba para su recibimiento después del inicio del año, sin embargo, su llegada se adelantó la madrugada de ayer.

Su madre, Mishelle Guerra Campoverde, al mediodía del lunes 31 de diciembre tuvo las primeras contracciones que daban cuenta del inicio de labor de parto. Ella se dirigió al hospital de la Mujer Alfredo Paulson, en La Atarazana.

Allí, la madre de 25 años se mantuvo hasta que le practicaron una cesárea, a las 02:02.

Su hija fue el primer alumbramiento en el inicio del año en ese sanatorio. Entre las 02:00 y las 13:52 de ayer, siete bebés nacieron en este hospital, que desde 2014 reemplaza a la antigua maternidad.

Mishelle Guerra acariciaba a la frágil criatura y le daba de lactar. Comentó que ella nació con ocho libras de peso y 50 centímetros de altura a la semana 36 de gestación.

“No me imaginé que nazca el primero (de enero), fue raro porque pasé aquí escuchando cómo quemaban el año viejo, a mi familia les dije ‘feliz año’ a las nueve de la noche en que entré al quirófano, no los he visto hasta ahora”, contó la madre antes de las once del martes 1, en la sala C5 del sanatorio, en La Atarazana.

La pequeña Fiorella y otros dos bebés, un varón y otra mujer, nacieron entre las 01:15 y las 04:14 de este 1 de enero.

La mañana de ayer, a las 11:00, se habilitaron los horarios de visita en el sanatorio. Así, el padre de Fiorella pudo conocer a su primogénita que tenía más facciones de su madre, entre esas, las mejillas pronunciadas.

“Me salió cachetoncita, estoy enamorada de ella, se parece más a mí”, agregó Mishelle antes de mostrársela a su esposo Diego y a su padre Gustavo, quienes no la veían desde el día anterior al parto.

El segundo y tercer parto continuaron a partir de las 02:00. Dellali Maldonado Peralta dio a luz por cesárea a un varón, a las 02:39 del martes 1. El bebé nació a la semana 31 y se mantenía en una sala especial aislado de su madre.

Mientras tanto, Guideth Enríquez Cañizares por parto normal dio a luz a las 04:14 a una niña de 38 semanas de gestación. Ambas criaturas se mantenían en el hospital de niños Roberto Gilbert, contiguo al Hospital de la Mujer.

En la mañana, otras madres siguieron con su labor de parto en distintas salas del sanatorio. Siendo las 09:31, María Calderón Espinoza dio a luz a un bebé, mientras que a las 12:41 Karen García Torres se convirtió en madre de un niño.

Por la tarde, Jéssica Sánchez dio a luz a una bebé tras una cesárea, a las 13:07. Alisson Ruiz Suárez también dio a luz a una niña por parto natural, a las 13:52 de este martes. (I)