Las lluvias retrasan la elaboración de los gigantes de papel del Suburbio de Guayaquil

John Mendoza trabajaba sobre la mano izquierda del muñeco Zenón, la tarde del martes 25 de diciembre.

El monigote, de 5 metros de altura, sufrió daños por las lluvias que han caído sobre la ciudad en los últimos días. Está ubicado en la 16 y Capitán Nájera y forma parte de la Ruta de los Gigantes.

“Nos hemos retrasado por las lluvias. La semana pasada tuvimos que aplazar el trabajo algunas veces, meter los otros muñecos y tapar los que están afuera con plásticos”, expresó el artesano, quien está elaborando la serie infantil La granja de Zenón.

Afirmó que a los demás muñecos que conforman su obra les aplicó resina, para que no se dañen si les cae agua.

Como Mendoza, varios artesanos se apresuran en colocar los últimos detalles a sus monigotes gigantes, pues estaba previsto que ayer se abriera oficialmente la ruta al público, aunque desde hace varios días las personas acuden a estos sitios para tomarse fotos.

El castillo de Grayskull, de la serie animada He Man, adorna la esquina de Alcedo y la 15. Allí cobran 1 dólar por la foto junto a la estructura, pero llama la atención que no está el monigote de He Man.

Gino Santos, su creador, explicó que el muñeco se dañó por las lluvias. “Se averió todo, tuve que empaquetarlo de nuevo”, manifestó.

Santos contó que debe pintar nuevamente el monigote y darle forma a ciertas partes del cuerpo que se arruinaron.

La Ruta de los Gigantes está conformada por 36 monigotes que deben exhibirse en dos circuitos del suburbio, desde ayer hasta el 12 de enero. (I)