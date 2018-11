Vidas se consumen en medio del disenso entre IESS y Ministerio

Actores sociales demandan actualización de tabla de medicinas

Jueves 25 de octubre. Una periodista de este Diario dialoga con familiares de Carlos Reyes, de 43 años, sobre la aprobación, a través de la Defensoría Pública, para la entrega del medicamento sorafenib, de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Carlos requería del fármaco para tratar el cáncer de tiroides, pero no le era otorgado por el IESS por no constar en el Cuadro Básico de Medicamentos del Ministerio de Salud.

Miércoles 31. La periodista llama a la familia para conocer sobre la situación del paciente. Su conviviente contesta con frialdad: “Él ya falleció, ya no se puede hacer nada”.

Giovanna Vera, de 57 años, murió hace dos semanas. Presentaba síndrome mielodisplásico, que desata la leucemia.

Carlos y Giovanna representaban dos de los ocho casos que acogió la Defensoría del Pueblo para exigir al IESS que responda con la medicación para el tratamiento de cáncer.

“Se debe de dar vía inmediata, que los pacientes no necesiten venir a la Defensoría del Pueblo; no podemos hacer que el paciente espere. El IESS muy bien, el paciente no se queja de la atención que recibe. Se queja porque el IESS no da el medicamento que necesita”, señaló Marcos Pacheco, coordinador de la zona 8 de la Defensoría.

En el caso de Carlos, la abogada de la familia, Roxana Bravo, dijo que a él se le otorgó una medida cautelar que obligaba al hospital Teodoro Maldonado, del IESS, a entregarle el medicamento de inmediato, desde el pasado 11 de octubre. No obstante, agregó, recién el viernes 26 se concretaron los trámites para la aplicación.

La abogada detalló que en la Defensoría existirían más de ocho casos de acción de protección a favor de pacientes graves, ante el incumplimiento en la entrega de medicinas.

Pacheco llamó a instituciones a romper la cadena y dar respuestas a pacientes con enfermedades catastróficas. “El IESS da como respuesta que el Ministerio de Salud le impide dar el medicamento basándose en la tabla. Y el Ministerio explica que los estudios científicos demuestran que hay otras alternativas, pero no le dan ni lo uno ni lo otro; mientras que el médico de cabecera le dice que el medicamento recetado es el más eficaz. En esa cadena los únicos perjudicados son los pacientes”, remarcó Pacheco.

Polly Ugarte, asambleísta por Guayas que integra la Comisión de Salud de la Asamblea, calificó a la tabla como un candado. “Si el medicamento no está en el cuadro básico, no le van a entregar, le dirán ‘cómprelo afuera,’ y si esa señora o señor no tiene el dinero, morirá en el hospital o en su casa”, reclamó la legisladora, quien tiene un pasado con el cáncer.

Señaló que pese a lo latente de la problemática, aún sigue la espera de que ciertos fármacos entren en la lista actualizada del Cuadro Básico de Medicinas del MSP. “El listado del cuadro básico está establecido en el 2013 y la ley dice que cada dos años hay que renovar, y en cinco años no se han integrado nuevos medicamentos con evidencia científica comprobada”, expresó Ugarte.

Gustavo Dávila, director de Jóvenes contra el Cáncer, aspira a que medicamentos como citarabina, mercaptopurina, asparaginasa, que son para el tratamiento de cáncer o leucemia, puedan incluirse en la tabla.

“Luchamos para que el cuadro básico sea aprobado con las medicinas que sí ayudan de manera favorable a los pacientes con cáncer, que estos sean incluidos, dan resultados, la gente sigue viviendo”, indicó.

Este Diario contactó a voceros del IESS para solicitar una versión respecto a los dos pacientes que murieron esperando la entrega de fármacos. A través del Hospital Teodoro Maldonado, el organismo indicó que revisará las historias clínicas para emitir un pronunciamiento.

También se solicitó una versión al Ministerio de Salud, a cuyo personal de Comunicación se le remitió consultas. La respuesta está pendiente. (I)

Reporte su caso: Correo granguayaquil@eluniverso.com, o en nuestras redes o contáctese al 098-387-6377.