1.200 propietarios al mes piden permiso para hacer ampliaciones en Guayaquil

La llegada de un tercer hijo empujó a Gabriel Lucas, de 47 años, a endeudarse con la banca y construir una segunda planta en su casa de Mucho Lote 1, en el norte de Guayaquil. Cuenta con $ 10.000 y espera en dos meses tener habilitados dos dormitorios o más si hubiera dinero disponible, comenta.

Lucas, taxista, manabita con más de 30 años viviendo en esta ciudad portuaria que este mes celebra 483 años de proceso fundacional, tramitó como corresponde el permiso de construcción en el Municipio, gestión que en promedio cumplen 1.200 propietarios al mes, estima José Miguel Rubio, director municipal de Urbanismo.

Él sostiene que la disponibilidad de un portal institucional no solo simplifica procesos, sino que promueve regulaciones de obras ejecutadas en viviendas.

Señala que hace tres años, cuando se pulía este recurso online, se atendían al mes unos 300 trámites de permisos de construcción. “No es que la gente ahora ha construido más, no, si no que ha regularizado lo que no estaba regularizado”, comenta Rubio respecto del repunte de diligencias.

Dolores Pilco, también habitante de Mucho Lote 1, plan con un registro de 14.152 soluciones habitacionales y que ya superó los diez años de antigüedad, admite que fue multada hace cinco años por remodelar sin aval. Relata que inspectores llegaron cuando iba a levantar los pilares del cerramiento y que al realizar el trámite incluyó la obra de un balcón.

Obviar este proceso implica una multa equivalente al 10 % de lo invertido en la obra, cita el director de Urbanismo, aunque remarca que primero se busca regularizar los trabajos. Agrega que cuando ello no es factible la pena incluye demoliciones.

Y ha ocurrido en Mucho Lote 1. “Dos casas se bajaron acá a la vuelta”, dice el morador Cristian Idrovo. “$ 3.000 de multa pagó un vecino y tuvo que demoler”, indica Silvia Fuentes.

“Sucede que son alcantarillas pequeñas, para máximo casas de dos plantas, no para tres”, deduce Idrovo, taxista que hace un mes abrió una lubricadora de carros en una casa cuyo propietario, según él, tramitó el cambio de uso de suelo, de residencial a comercial, aval para la regularización de negocios.

En estos casos, el dueño debe recibir del Cabildo la aprobación de planos y ello se puede efectuar vía online, sin necesidad de ir a la sede municipal, según el director de Urbanismo.

Él afirma que del 2015 a la fecha se han emitido un aproximado de 8.000 cambios de uso de suelo, incluso sin la gestión del interesado, con la premisa de que “todas las casas que queden frente a las grandes avenidas son corredores comerciales y se pueden tener negocios”.

“Hago una inspección, recorro y yo mismo cambio el uso del suelo (...), lo he hecho en la 29 (calle Asaad Bucaram), Portete, la 17 (Milagro), Cuenca, en Mucho Lote 1 y 2... He llegado al local y he dicho: ‘Tome, señora, su uso de suelo’. No han tenido que venir a hacer ningún trámite”, manifiesta José Miguel Rubio, quien el próximo mes cumplirá dos años en el cargo.

Los cerramientos con rejas que invaden la vereda también motivan inspecciones. En la calle de Mucho Lote 1 que linda con el canal que la separa de Las Orquídeas hay tres enrejados para proteger carros que no entran por completo en garajes. Allí no hay multas sino el exhorto a no ocupar el área pública, señala Rubio.

Uno de los propietarios expone: “Sí vinieron a decirnos que no nos salgamos, pero parece que ya quedó ahí”.

Reductores de velocidad

En barrios de Guayaquil es recurrente que vecinos opten por construir reductores de velocidad que por ser antitécnicos motivan golpes en los carros livianos y ante las quejas o inspecciones el Municipio opta en ciertos casos por la destrucción de aquellos muros o el reemplazo por otros que sí cumplan normativa. La Dirección de Urbanismo recibe pedidos y autoriza la obra en coordinación con la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).

Desde que salió el sistema de Construcciones se evidenciaban aquí 300 permisos que se atendían al mes; hoy se atienden 1.200 permisos.

José Miguel Rubio, director municipal de Urbanismo

(I)