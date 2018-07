Investigadores recomiendan consumir lácteos con precaución y eliminar de la dieta los azúcares añadidos

Madrid -

Investigadores del Colegio Americano de Cardiología elaboraron un trabajo basándose en diferentes estudios sobre tendencias nutricionales en el que recomiendan consumir lácteos con precaución, porque "no está claro" si produce un beneficio o un daño en la salud, y eliminar de la dieta los azúcares añadidos.

"Las recomendaciones nutricionales actuales muestran que una dieta saludable para el corazón es alta en frutas, verduras, granos integrales y nueces con moderación. Sin embargo, hay muchos grupos de alimentos que pueden dar lugar a confusión para los pacientes, incluidos los lácteos, el azúcar agregado, el café y el alcohol", dijo Andrew Freeman, autor principal de la revisión publicada en el 'Journal of the American College of Cardiology'.

Si bien los productos lácteos bajos en grasa pueden reducir significativamente la presión arterial, varios estudios han demostrado una relación entre la ingesta de lácteos y el aumento del colesterol LDL, las fracturas y la mortalidad por todas las causas. De hecho, tal y como han detallado los expertos, "no existe un consenso claro" sobre la ingesta de lácteos entre los expertos, pero después de una revisión de múltiples metanálisis.

Asimismo, el consumo de azúcares añadidos (azúcar de mesa y jarabe de maíz de alta fructosa) se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y empeoramiento de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Por ello, los investigadores recomiendan "encarecidamente" que las personas eliminen los azúcares añadidos de su dieta tanto como sea posible, incluidos los alimentos procesados y las bebidas endulzadas con azúcar, como los refrescos regulares, las bebidas de frutas y las bebidas deportivas.

Las legumbres, que incluyen frijoles, garbanzos, lentejas, guisantes y soja, han demostrado reducir con éxito la enfermedad coronaria y mejorar la glucosa en sangre, el LDL-C, la presión arterial sistólica y el peso. "Las legumbres son asequibles y una fuente rica de proteínas. Deberíamos incorporar más frijoles y platos de frijoles como el hummus en nuestras dietas para promover la salud del corazón", dijeron los científicos.

Por otra parte, los investigadores informaron de que el consumo habitual de café se asocia con menores riesgos de mortalidad por todas las causas y cardiovasculares, y no hay asociación entre el desarrollo del café y la hipertensión; y que tanto el consumo de té negro y verde sin azúcares agregados, edulcorantes o leches y cremas parecen ser seguros e incluso asociados con la mejora de la salud cardiovascular y los lípidos en la sangre.

Si bien la relación entre el consumo de alcohol y las enfermedades cardiovasculares es complicada, la ingesta baja a moderada se asocia con un riesgo reducido de enfermedad cardiovascular total. Sin embargo, debido a los riesgos de caídas, ciertos cánceres y enfermedades hepáticas, los investigadores no recomiendan que las personas consuman alcohol para el beneficio cardiovascular.

"No existe un patrón dietético perfecto, de talla única para prevenir la enfermedad cardiaca. Pero la mayoría de las pruebas continúan reforzando que una dieta predominantemente a base de plantas con menos grasa, azúcares agregados, sal añadida, alimentos procesados y con productos animales limitados, si es que alguno, parece ser el lugar donde los datos nos señalan, para que los médicos se mantengan al tanto de las crecientes tendencias de los alimentos y la evidencia científica actual para proporcionar consejos nutricionales significativos y precisos para los pacientes", han zanjado. (I)