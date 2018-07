Quino rechaza uso de Mafalda para campaña contra el aborto legal en Argentina

Buenos Aires -

El célebre dibujante Joaquín Lavado, conocido como Quino, rechazó este jueves el uso de su legendaria Mafalda por parte de los sectores que se oponen a la legalización del aborto, en pleno debate parlamentario en Argentina.

"No lo he autorizado, no refleja mi posición", escribió en un comunicado Quino, sobre la utilización de la famosa niña irreverente que creó hace más de 50 años.

Quino, que acaba de cumplir 86 años, explicó que "se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida".

"Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones", agregó Quino.

La imagen difundida muestra una Mafalda sonriente con un pañuelo celeste donde se lee: "salvemos las dos vidas", lema de los antiabortistas, junto a la foto de Quino, con una supuesta cita del propio dibujante en la que diría que "no le pongan pañuelo verde porque su color es el celeste", lo que desmintió.

El pañuelo verde es desde 2003 el símbolo de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito.

La disputa de pañuelos se va agudizando a medida que se acerca el 8 de agosto, día en que el Senado tiene previsto tratar en el recinto el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados. (I)