Un libro y nueva obra de Muégano Teatro

Una publicación que reúne algunas de las obras más conocidas de Muégano Teatro, además del texto escrito para UmaMinga de Argentina y obras surgidas de la dramaturgia de la mapaternidad y el teatro para niños como taller de libertad para principiantes, se sumó este año a los logros del actor y director teatral guayaquileño Santiago Roldós.

Su libro Juguetes cerca de la violencia. Seis textos teatrales vio la luz de la mano de la editorial El Fakir en su nueva colección Marina Moncayo.

Palabras contra el silencio, Karaoke orquesta vacía, Pequeño ensayo sobre la soledad, De la voluntariedad de algunas de nuestras pequeñas grandes empresas, Elizabeta, la princesa patineta, y La historia más triste del universo (bueno, no exactamente) son las piezas de esta publicación.

Durante la presentación de la obra, que se desarrolla en 259 páginas, la crítica de cine y arte Jeannine Zambrano hizo varias reflexiones sobre Juguetes cerca de la violencia. Seis textos teatrales. “Hay quienes dicen que el teatro no ha sido hecho para ser leído y no dejan de tener cierta razón en ellos porque en rigor todos sabemos que los textos dramáticos no están completos mientras no suban al altar de las tablas, pero quedarnos en este paradigma... creo que vale la pena reflexionar sobre el aporte del teatro escrito”.

Añadió que le pareció “una oportunidad extraordinaria el tener impresos estos textos rabiosos y delicados de Santiago Roldós surgidos de la práctica vital y comprometida de Muégano Teatro”. “Tan colectiva son que como bien dice el dramaturgo Arístides Vargas, en el prólogo, en algunos textos o en muchos, Santiago hace extensiva a las integrantes del grupo Muégano”, añadió.

“Las mujeres me caen mejor, pero me caen mejor porque objetivamente pienso que esta dramaturgia también es una dramaturgia que va abriéndose hacia el exterminio del patriarcado, hacia la tradición del patriarcado”, dijo Roldós. Y refirió que “definitivamente para nosotras el teatro es un problema personal como la política”.

Propuesta escénica

Otra de las novedades de este mes de Muégano Teatro es el estreno de su reciente producción Asalto al centro comercial, que se estrena hoy en la sede del grupo (callejón Magallanes y Rocafuerte) en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas Guayaquil (Fiartes).

“Nacida de añejas lecturas del Libro de los pasajes, de Walter Benjamin y de lo constitucional de los centros comerciales en nuestra vida emocional y política, el atentado con el que sueña la nueva obra de Muégano ocurre en Guayaquil, pero podría hacerlo en cualquier otro paraje de nuestro común y, sin embargo, particular nacional socialismco”, manifiesta la organización. (I)