"Hice pedazos sus iPads": la polémica medida de Kirstie Allsopp ante la desobediencia de sus hijos

"Hasta aquí hemos llegado. Los tengo que romper físicamente".

Esa fue la conclusión a la que llegó la presentadora de TV de Reino Unido Kirstie Allsopp al ver que sus hijos ignoraban por completo las reglas de uso de pantallas en su casa.

"En junio hice pedazos los iPads de mis hijos. No de manera violenta, de hecho los golpeé en la pata de una mesa".

"Esta es la primera vez que lo digo públicamente", reveló Allsopp al periodista Jeremy Vine, del canal británico Channel 5.

Allsopp dijo que ya había tomado medidas cuando sus dos hijos y sus dos hijastros empezaron a jugar con sus dispositivos fuera de los tiempos permitidos.

"Habíamos establecido todo tipo de reglas y todo tipo de momentos en los que dijimos que no podían jugar (con las tabletas) y todas esas reglas las rompieron".

A raíz de que algunos usuarios de redes sociales sugirieron que pudo haber sido más sensato apagar la conexión de internet o quitarles los dispositivos a los niños, Allsopp habló sobre el tema en Twitter.

"Si encontraras a tus hijos con un paquete de cigarrillos les dirías '¿no voy a destruir esto porque valen mucho dinero, pero por favor no fumes?' No, claro que no lo harías", respondió en la red social.

Muchos comentarios en redes sociales aplaudieron sus acciones mientras que otros señalaban que donar los iPads a organizaciones de caridad hubiera sido "una medida más madura" considerando que hay "niños en el mundo que carecen de esas cosas" porque sus padres no las pueden pagar.

Como respuesta, Allsopp dijo que lo que hizo "no tiene nada que ver con el dinero", sino que fue una medida ante "una influencia poco sana en su hogar".

Y agregó que la lección que aprendieron sus hijos valía mucho más que el costo monetario de los iPads.

"Qué persona tan privilegiada... hacer pedazos electrónicos costosos en lugar de quitárselos. A mi me encantaría poder costear iPads para destruirlos con el fin de defender algo", comentó un usuario.

Muchos padres cansados de los berrinches de sus hijos a la hora de apagar dispositivos, respaldaron a la presentadora.

Pero ante las críticas que abundaron en Twitter, Allsopp cerró su cuenta en la red social.

Ideas de crianza controversiales

El ataque a los iPads no es la primera idea de crianza con la que Allsopp se ve envuelta en la polémica.

Estas son algunas de sus propuestas más notables para padres:

¿Deberían las mujeres posponer sus carreras para tener hijos?

1. Sobre cuándo tener hijos

En 2014, la presentadora de televisión instó a las mujeres a posponer su educación superior y sus carreras para tener hijos porque su "fertilidad cae a un precipicio".

También ha motivado a las mujeres a ser "más honestas" consigo mismas sobre sus relojes biológicos, añadiendo que el tema sigue siendo "tabú".

"La naturaleza no está contigo ni conmigo. La naturaleza no es feminista".

2. Tecnología y redes sociales

Hoy en día cada vez más niños tienen acceso a teléfonos inteligentes.

A principios de este mes, Allsopp dijo que sus hijos, de 10 y 12 años no tienen permitido el uso de teléfonos inteligentes ni acceso a redes sociales.

"No creo que las redes sociales sean adecuadas para los niños. Creo que esas ideas de 'Oh, mis amigos están haciendo algo divertido sin mí' es muy perjudicial."

Previo a eso explicó: "Tenemos una regla muy estricta, nada de dispositivos conectados a internet en las habitaciones".

3. Nada de primera clase

La presentadora defendió su decisión de sentarse en lugares separados a los de sus hijos al viajar en avión.

Reveló al diario The Sun que ella y su pareja a veces se sientan en los asientos de clase ejecutiva mientras sus hijos viajan en clase económica.

Algunos sugirieron que se siente con sus hijos y los "vigile".

Ella contestó que eso era "una tontería" y añadió que llevar a sus hijos en asientos de primera parecía "un gasto absurdo de dinero" y era una forma de "malcriarlos".

4. Haz que tus hijos hagan las tareas del hogar

Hace un año, Allsopp compartió en Instagram una imagen de uno de sus hijos ordenando contenedores de cocina de plástico.

"Nunca eres demasiado joven para aprender a acomodar contenedores plásticos, incluso con una muñeca rota", escribió.

5. Sobre dejar a los niños experimentar

Salir al aire libre sin dispositivos electrónicos puede ser valioso para los niños.

Allsopp ha hablado sobre darles a los niños la libertad de salir y desarrollar su independencia.

"No soy una madre perfecta, pero creo que si le das a los niños libertad con madera, cuchillos y cerillos, en ocasiones clavos, tornillos y taladros, rara vez —toco madera— se lastiman y aprenden mucho", dijo.

6. Años sabáticos

No habrá nada de "encontrarte a ti mismo" en algún lugar remoto si Allsopp está involucrada.

Y es que en 2014 dijo que tenía el acuerdo con sus hijos de que si deciden tomarse un año sabático antes de la universidad, será para trabajar, no para tomar un año libre.

A cambio, ella y su pareja les pagarán sus estudios. No es una mala propuesta.

7. Llamar a casa

Allsopp también tiene consejos para "niños" más grandes.

Uno de ellos es que se mantengan en contacto con sus padres.

"Creo que hemos malcriado a nuestros hijos demasiado. Les permitimos que pasen meses sin llamar a sus padres", dijo en una feria de artesanal en 2014.

"Tenemos el deber de mantenernos en contacto con nuestros padres y verlos, conocerlos y entenderlos". (I)