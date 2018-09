Cuida su autoestima

Las conductas inadecuadas de los niños pueden ser originadas por diferentes causas, tanto físicas como emocionales.

Para María Alejandra Shulmeyer, coaching infantil, los problemas más comunes en nuestro medio, de acuerdo a su experiencia, son de “autoestima (baja), de agresividad, estamos hablando de la casa y/o del colegio, problemas de comportamiento en general, niños apáticos, niños desmotivados, entonces se produce cualquier comportamiento anómalo, no esperado; los niños que hacen muchos berrinches también son los más comunes, los más frecuentes”, señala la experta.

No obstante, aclara que pueden presentarse situaciones más complejas, como la depresión, “esos casos yo no los atiendo (como coaching infantil), los remito a un especialista o a un neurólogo si fuera el caso. Porque eso probablemente pueda necesitar alguna medicación que yo no podría otorgar”.

Agrega que “trabajo padres preocupados, que tienen dudas respecto de si lo están haciendo bien o no, con los niños; vemos muchos problemas de agresión intrafamiliar verbal o física... de padres a hijos y viceversa, o con abuelos, hermanos o compañeros”, dijo. (F)