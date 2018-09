Hollywood de los años 30, retratado en nueva novela

De tres a cuatro años es el tiempo que el español Javier Moro considera necesario para que una obra suya pueda estar lista para ver la luz. Para él, la paciencia, la concentración, un trabajo metodológico y las constantes revisiones a sus textos son los mejores aliados al momento de embarcarse en la aventura de un nuevo libro.

Este proceso, que viene haciendo desde hace muchos años, también lo aplicó en Mi pecado, obra con la que el autor llegó el pasado martes a la ciudad para difundirla en la Feria Internacional del Libro (FIL): Guayaquil es mi destino para leer y crecer.

En este trabajo, Moro habla de la carrera de la actriz española Conchita Montenegro en el Hollywood de los años 30 y sobre su historia de amor con la estrella Leslie Howard (Lo que el viento se llevó), que tuvo su continuación en España durante la II Guerra Mundial.

En esta novela se pasean figuras como los directores de cine Edgar Neville y Luis Buñuel o el dramaturgo Jardiel Poncela. Pero la auténtica protagonista es esta joven actriz –que en sus inicios fue conocida como bailarina– con la que Moro pretende hablar de la historia de una época.

Señala que lo que buscaba era “contar” –a partir de esta casi olvidada actriz en España– “el más mínimo detalle de cómo era el Hollywood de los años 30, las relaciones entre los grandes actores, las relaciones entre los grandes productores, las relaciones entre los inmigrantes que llegaban, los actores españoles entre ellos”.

Para el ganador del Premio Planeta 2011 por su novela El imperio eres tú, la realidad de aquel entonces con la de ahora no dista demasiado. “El mundo de la gente que va a jugárselo todo por su cuarto de gloria, la sociedad tan dura que es Hollywood y que en eso no ha cambiado tampoco, que es lógico que sea así porque mucha gente va y no hay sitio para todo mundo”, refiere el autor de obras como El sari rojo,2008 o A flor de piel, del 2015.

A Moro, quien ya está trabajando algunas ideas para una nueva novela, el proceso de Mi pecado le resultó “divertido”, pues en el camino fue descubriendo muchas anécdotas que desconocía. “Hay mucho detalle, mucha anécdota que he descubierto que es el jugo del libro, que lo hace divertido, que además es todo cierto, que como pasó, desde los suicidios de los actores mudos que de repente se quedan sin trabajo cuando llega el cine sonoro y su voz no funciona hasta cosas tan excéntricas como las fiestas que daban William Brandon Hars, que era el dueño de los grandes periódicos de la época y que inspiró El ciudadano Kane”. (I)