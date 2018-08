Autoridades ordenan el retiro de productos con valsartán

La Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó en un comunicado el retiro del mercado de productos con valsartán (solo o combinado).

El valsartán es un medicamento utilizado para reducir la presión arterial; esta medida de las autoridades se da debido a la alerta internacional emitida sobre la presencia de impureza N-nitrosodimetilamina en el principio activo valsartán.

Arcsa señaló que el retiro de mercado corresponde a los titulares de registro sanitario, cuyo principio activo Valsartán proviene de los fabricantes: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. (China), Hetero Labs Limited, (India) y Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd (China) detallados a continuación:

1.- Laboratorios Eurofarma S.A.

2.- Laboratorios Chile S.A.

3.- Sanofi – Genfar S.A.

4.- Procaps S.A.

5.- Tecnoquímica S.A.

6.- Acromax Lab. Químico Farmacéutico S.A.- Laboratorios Rowe S.A.

7.- Laboratorios Ecuarowe S.A.

8.- Baliarda S.A.

9.- Laboratorio Lazar Ecuador S.A.

10.- Laboratorio Stein S.A.

11.- Laboratorio SAVAL S.A.

12.- Laboratorios Rocnarf S.A.

13.- Nova Argentina – Roemmers S.A.

14.- Laboratorios La Santé Cia. Ltda.

Arcsa recordó a distribuidores, farmacias y establecimientos autorizados que se abstengan de comercializar Valsartán (solo o en asociación) proveniente de los laboratorios detallados. "Si dispone de los medicamentos mencionados, póngalos en cuarentena e informe inmediatamente a Arcsa", indica el comunicado.

Además, se recuerda a los profesionales de salud que deben notificar al Centro Nacional de Farmacovigilancia ante cualquier sospecha de reacción adversa a medicamentos, al correo electrónico farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec. (I)