Los grandes te motivarán

En Ecuador hay mucha gente trabajadora y que le gusta emprender. Lamentablemente, lo hace pasados los 30 años cuando en otros países se emprende apenas concluir la secundaria.

Al parecer, aquí se emprende por necesidad mas no por convicción. Por lo tanto, se necesita de mucha educación en este sentido.

Financial Power Productions logró juntar a cuatro eminencias de la motivación, el emprendimiento y la inteligencia financiera en un mismo escenario por primera vez, en una convención internacional que se desarrollará en Guayaquil el próximo sábado 20 de octubre.

Se trata del colombojaponés Yokoi Kenji, quien tiene una habilidad única para transmitir mensajes de emprendimiento, empoderamiento y riqueza mental haciendo una mezcla increíble entre la pasión de los latinos con la disciplina japonesa.

Marco Antonio Regil, presentador de televisión mexicano, motivador y promotor de educación financiera.

Eduardo Caccia, conferencista, consultor y escritor experto en neuroventas y, Daniel Habif, mexicano considerado uno de los mejores conferencistas motivacionales de Latinoamérica.

Según Karla Sacoto, vocera del evento, este reunirá a más de 4.000 personas y está dirigido a emprendedores, empresarios y microempresarios. Financial Power es un emprendimiento ecuatoriano que vio la necesidad de que la gente se prepare y no tire la toalla. “El camino del emprendimiento puede ser complicado pero no por eso debes desistir, necesitamos más gente emprendiendo”, aseguró Sacoto.

Toma en cuenta

Esta gran inyección de motivación se realizará el próximo sábado 20 de octubre en Guayaquil en el Centro de Convenciones Simón Bolívar desde las 14h00. Entradas están a la venta en la web de Financial Power Production a los teléfonos 0995544657, 0981488888, 0980977777, 0981055555 y en TicketShow. (F)