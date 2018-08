  Pintores de Amazonía por los 74 años de la Casa de la Cultura

Este 9 de agosto la cultura ecuatoriana se viste de gala por dos acontecimientos de trascendencia: el Día Nacional de la Cultura y la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) Benjamín Carrión. Camilo Restrepo, de 72 años, presidente de la CCE desde el 20 de junio de 2017, reflexiona sobre la situación de la Casa de la Cultura, la entidad más representativa de la cultura ecuatoriana desde hace 74 años. Restrepo trabaja en el tradicional edificio de la CCE.

¿Cómo se visualiza hoy a la Casa de la Cultura?

La Casa de la Cultura se encuentra en un momento difícil, aunque cumple 74 años de vida llena de optimismo. Tenemos metas como acercarnos a la ciudadanía, establecer una mejor relación intercultural, valorar a las comunidades, a los pueblos, los saberes ancestrales, las prácticas de comunidades indígenas, el entender y comprender que en la sociedad existen nuevos movimientos culturales urbanos que muchos les llaman de ruptura, pero que son parte de la cultura, que no puede ser simplemente el espacio de las bellas artes como antes; ahora es el espacio de la vida, de la recreación, del pensamiento, de la acción... Creemos que hay que ciudadanizar a la cultura ecuatoriana.

La Ley Orgánica de Cultura, aprobada el 30 de diciembre de 2016, señaló caminos. ¿Cuánto se ha cumplido?

Lo principal que hemos hecho es darle la estructura a la CCE, institucionalizarla. Por primera vez tiene un estatuto orgánico por procesos, un modelo de gestión y estamos terminando un manual de puestos que definirá las competencias que deben tener los funcionarios en las áreas de apoyo de la Casa de la Cultura o a las áreas que se denominan agregadoras de valor, como el cine, la editorial, la biblioteca y los museos. Contamos con un núcleo en cada provincia.

La última, Santo Domingo de los Tsáchilas, afortunadamente, ya tiene una infraestructura donde va a funcionar con comodidad.

¿Cómo marcha el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura?

Hemos dicho al Ministerio (de Cultura) que es el responsable, a través de un proyecto que tiene del Plan Nacional del Libro y la Lectura, que estamos dispuestos a apoyar en todo.

Hemos apoyado a la cultura y a la lectura, en términos generales, con publicaciones como Casa Palabras, una revista que circula a nivel nacional, Nuestros Pensamientos, a través de Cuadernos Culturales Ecuatorianos, de circulación nacional con 10.000 ejemplares.

Hemos publicado un aporte a la música nacional, con un trabajo del maestro Mario Godoy que consta de tres tomos: El pasillo ecuatoriano, El pasillo en América, El pasillo en el Ecuador y también uno de partituras que lo lanzamos hace pocos días...

¿La ley de Cultura ha tenido un efecto positivo?

Creo que no. En términos de la CCE creo que no, porque todavía hay competencias que le da a la Casa y le da al Ministerio, no se logró definir con total claridad que la Casa de la Cultura tiene que ser una entidad autónoma para poder realizar su actividad de acuerdo a los intereses nacionales, de acuerdo al pensamiento y a la libre expresión de los creadores de la música, la pintura, en cualquiera de las manifestaciones artísticas, y no depender de políticas de ningún gobierno y de ningún signo, sino que sea la expresión de la comunidad cultural nacional.

En términos de la cultura, en general, creo que sí, porque organizó un poco lo que estaba completamente desorganizado.

¿Cuáles son los eventos que la CCE ofrece en este agosto, mes que, generalmente, tiene una agenda cultural amplia?

Tenemos fundamentalmente dos: la inauguración del Jardín de Esculturas en los espacios verdes de la CCE y la sesión solemne, en el Teatro Nacional, donde actuarán dos artistas jóvenes: John Peter y Alexandra Cabanilla.

Además efectuaremos un homenaje póstumo a Hernán Rodríguez Castelo, a través de una muestra pictórica de artistas nacionales e internacionales; a la maestra Consuelo Vargas; a dos exponentes de la escultura, el arquitecto Milton Barragán Dumet (que trabaja en hierro) y a Jesús Cobo (que trabaja en mármol).

También realizaremos la exposición denominada El poder de la ayahuasca, con la intervención de cuatro pintores de la Amazonía.

Además, tenemos, por segunda oportunidad, “Los diablos se toman Quito”, con personajes que vienen de distintas provincias donde el diablo es la figura central de una manifestación popular; ellos participarán en La Mariscal y en sur de Quito. (I)