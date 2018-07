Estrategias para adelgazar sin dañar la salud

David fuentes

Coach fitnees y nutrición

Al momento de perder peso necesitamos herramientas para cumplir nuestro objetivo.

Hemos dicho repetidas veces que sin un plan inicial las posibilidades de éxito son escasas o nulas. Habiendo dicho esto, podemos agregar ciertas estrategias para perder peso de manera saludable y duradera.

1) Controle lo que está en sus alacenas y refrigeradora: Si Ud. pretende evitar, por ejemplo, comer de más ya muy entrada la noche, no confíe en su 'fuerza de voluntad' para lograrlo.. Si tiene procesados en su cocina o nevera tenga por seguro que se los comerá.. con las consecuencias conocidas. Si realmente quiere parar, no los compre.

2) Duerma lo suficiente: Debe dormir al menos 7-8 horas cada día. Idealmente entre las 10 pm y 7 am, dependiendo de sus horarios. El dormir menos no solo hace que coma más (en esas horas de trasnoche) sino que también evita que su metabolismo regule adecuadamente los nutrientes que consume. Si hoy por hoy duerme menos de 5 horas, piénselo muy bien y haga lo necesario para al menos aumentar un par de horas su tiempo de sueño. Reduzca el tiempo de TV por horas de sueño. Recuerde que esas horas no se pueden recuperar.

3) No pase sentado todo el tiempo. Esto es severamente perjudicial para su salud. Procure hacer pausas de 5 minutos. (O)