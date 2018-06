Niños inspiran la creatividad de Heidi Jones

Este sábado, a las 18:00, en el anfiteatro de Plaza Lagos, la escritora guayaquileña Heidi Jones presentará su nueva colección de cuentos infantiles. Luna, Súper Auxilios y Gorbulacho son los títulos de estos libros, que la autora escribió mientras realizaba una gira por varias instituciones educativas del país para difundir su anterior producción formada por seis tomos.

Temas como el amor incondicional, los procesos médicos para los más chicos del hogar se abordan en estos libros que cuentan con las ilustraciones de Valentina Donoso y Sofía Zambrano. Estas artistas también se encargaron de los gráficos de la primera colección de Los cuentos de Heidi.

Afirma que esta serie apunta a otorgar herramientas que aporten a la vida de los niños. “Me gusta que el primer contacto que tengan ellos con la literatura sea agradable. Lo que me impulsa es que los niños tengan visualmente algo que les llame la atención, algo que les sirva en la vida, que lo puedan aplicar en su vida, que se sientan identificados con el personaje principal del cuento, pero que, sobre todo, les inculque el amor a la lectura”.

Jones, quien tiene quince años de trayectoria, asegura que una de las cosas que ha descubierto durante su carrera es que no solo es escritora, sino una motivadora infantil. “Yo soy una motivadora definitiva”, señala.

Entre fines de este mes o inicio del próximo, Jones prevé realizar el lanzamiento oficial de su canal de YouTube, en el que aparece ella, junto a su fiel compañera Chapi (su perra miniatura), contando sus cuentos. En este seriado de 13 episodios también aparecerá su cartoonHeidiMe.

Siempre me he volcado hacia la infancia y creo que me encanta esa etapa de la vida del ser humano, me parece que es una etapa tan linda donde no hay maldad, donde eres una esponja.

Heidi Jones, escritora