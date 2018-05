Bruselas parte a la caza de los plásticos para reducir la basura marina

La Comisión Europea propuso este lunes una serie de medidas, entre ellas la prohibición de productos plásticos de un solo uso como los bastoncillos de algodón o los platos, para reducir la basura en mares y océanos.

"El plástico puede ser un material fantástico, pero tenemos que utilizarlo de una manera más responsable", indicó el vicepresidente del ejecutivo comunitario, Jyrki Katainen.

500,000 tonnes of EU plastic waste end up in the sea every year.

Building on our #PlasticsStrategy, we're tackling 10 single-use plastic products and fishing gear that account for 70% of the marine litter in Europe.

We can only solve this urgent issue together.

