Más de 6 millones de tuits por la boda Meghan y Enrique de Inglaterra

París -

Los internautas publicaron más de seis millones de tuits el sábado durante el matrimonio del príncipe Enrique de Inglaterra y la exactriz estadounidense Meghan Markel, muchos más que el número de mensajes que inspiró la boda de Guillermo y Catalina en 2011, informó la firma Visibrain.

Entre el viernes a las 22:00 GMT (17:00 en Ecuador) y el sábado a las 23:00 GMT (18:00), se publicaron 6.604.498 en el mundo entero comentarios sobre esta boda que convocó sobre todo famosos del espectáculo. Un total de 5,2 millones de esta red social se escribieron con el hashtag #RoyalWedding, precisó la empresa especializada en mediciones de redes sociales.

En esta misma franja horaria el 29 de abril de 2011, día del casamiento del hermano mayor de Enrique, el príncipe Guillermo, con Catalina Middleton, los internautas publicaron 1.821.669 tweets, comparó la empresa.

El mensaje más retuiteado (de @LucySempey, con casi 105.000 retweets) muestra una foto de Meghan adolescente posando delante del Palacio de Buckingham al lado de una imagen de ella, de novia, en su ceremonia real: "Un día tienes 15 años y posas delante del Palacio de Buckingham y 22 años después te estás casando con un príncipe. Surrealista".

One day you’re 15 and posing outside Buckingham palace and 22 years later you’re marrying the Prince.

Unreal. #RoyalWedding pic.twitter.com/XCQvJAEXNw

— Lucy Sempey (@LucySempey) 19 de mayo de 2018