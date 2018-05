“Clean Waves", una plataforma para luchar contra la contaminación plástica marina

Corona y Parley for the Oceans anunciaron su alianza: Clean Waves, una plataforma de recaudación de fondos destinada a impulsar el uso de materiales eco innovadores en la moda y el diseño industrial. El primer producto lanzado serán unas gafas de sol, hechas de Parley Ocean Plastic, que incorpora nuevas formas de desechos marinos reciclados los cuales fueron recolectados de comunidades costeras, bajo el agua y en alta mar.

Las gafas de edición limitada estarán disponibles en NET-A-PORTER.COM, donde cada par de gafas permitirá a los consumidores a ayudar a proteger las islas remotas (la lista de espera se abre el 17 de mayo en CleanWaves.com Las coordenadas geográficas individuales se muestran en cada par de anteojos, conectando directamente cada par a un lugar específico en el paraíso afectado por la contaminación del plástico marino y a través de la compra que los consumidores ayudan a proteger.

Por cada 100 pares de gafas de sol vendidas, Parley y Corona expandirán su compromiso y protegerán una isla más, contra la contaminación marina por plástico durante un año. La primera edición se lanza con los modelos que enlazan Islas Maldivas, Palau y Bali.

Desde que se comprometieron a proteger 100 islas para el año 2020, Corona x Parley ha interceptado plástico de docenas de islas remotas, reuniendo a miles de voluntarios para campañas de limpieza y educación.

El material recolectado desencadenó una investigación profunda sobre los tipos complejos, fuentes y orígenes del plástico en algunas de las áreas más gravemente afectadas de las Maldivas, Indonesia, Australia, Sri Lanka, México y Chile. El lanzamiento de Clean Waves traerá un nuevo valor a una amplia gama de desechos plásticos que son reciclados, incluso algunos que normalmente se pasan por alto o se dejan atrás debido al bajo valor del material y pasando a materiales reciclables más valiosos, como PET, Nylon 6 y HDPE, Clean Waves también se enfoca en la transformación del polipropileno (PP) en nuevas formas de Ocean Plastic para su uso en productos de consumo de alta gama, empezando por accesorios de moda.

"El plástico está en todas partes, y es un producto que acaba con la vida marina y afecta la salud humana. Si bien no podemos eliminarlo de la noche a la mañana, podemos hacer un llamado a que se detenga su producción. Clean Waves es una plataforma de recaudación de fondos que se necesita con urgencia, sus creadores apoyan nuestro movimiento diseñando productos de Ocean Plastic, un material de primera calidad fabricado con desechos plásticos marinos reciclados", afirmó Cyrill Gutsch, fundador de Parley for the Oceans.

Clean Waves incluirá colaboraciones de líderes de la industria de la moda, el diseño industrial, la fotografía, el arte, el cine, la música y algunas corrientes de la ingeniería que son igualmente apasionados por la salud de nuestros océanos y por el diseño, producción y uso de productos menos nocivos o no dañinos.

"Como una marca que llama hogar a la playa, Cerveza Corona tiene una misión a largo plazo para abordar el problema de la contaminación con plástico marino y de esta manera proteger el paraíso oceánico. A lo largo de los años, hemos llevado a cabo muchas campañas de limpieza y, más recientemente, nos hemos comprometido a proteger 100 islas para 2020 con Parley ", dijo Felipe Ambra, vicepresidente mundial de Cerveza Corona. (I)