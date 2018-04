Usa tus utilidades de forma inteligente

Recibir el pago de las utilidades es un derecho de los trabajadores de empresas privadas del país que han obtenido beneficios.

Karina Díaz, experta en educación financiera de fundación Crisfe, a través de su Programa de Educación Financiera explica que el beneficiario de las utilidades debe considerar tres pasos claves. Primero, realizar un diagnóstico real de su situación financiera, identificar metas económicas y considerar las deudas pendientes. Segundo, construir el plan de uso priorizando el pago de deudas, monto de ahorro e inversión.

Tercero, ahorrar dinero para eventos inesperados. Si bien las utilidades son un ingreso adicional de acuerdo con la planificación construida, en el caso de existir excedentes, la mejor decisión es reservar ingresos para futuras necesidades.

“Es importante precancelar deudas, esto dará la oportunidad de construir nuevas metas financieras y evitar gastos innecesarios que proporcionen satisfacción a corto plazo”, recomendó Díaz. Lo mejor será distribuir de la utilidad el 10% para el gasto personal, el 30% a gastos familiares por pérdida o disminución de ingresos, el 30% a urgencias como enfermedades y 30% a oportunidades de inversión.

Francisco Varas, gerente de Banco Internacional, propone cuatro alternativas para las utilidades. Primero, ahorrar a través de planes de ahorro programado, depósitos a plazo fijo, y otros. Segundo, la inversión como una alternativa a largo plazo para rentabilizar el dinero. Revisar el presupuesto anual y cubrir gastos del bienestar familiar como el tema de la salud, invertir en chequeos médicos postergados. (F)

¿Sin utilidades?

Existe un número no pequeño de empresas que no entrega utilidades a sus colaboradores porque no obtuvieron ganancias.

Si estás empleado en una de ellas, no te desanimes. Piensa que el próximo año las cosas pueden mejorar financieramente para tu compañía o bien, puedes pensar en aplicar para trabajar en una institución en la que sí haya buen rendimiento económico. Ten en cuenta también que mucho depende de la actitud de los trabajadores la generación de utilidades. Si el personal es más productivo y proactivo se verán mejores resultados a nivel financiero.