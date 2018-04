Fallece Cecil Taylor, pionero de la improvisación en el jazz

Nueva York -

El pianista estadounidense Cecil Taylor, pionero de la improvisación en el jazz e icono de la vanguardia del género, falleció este jueves a los 89 años en su Nueva York natal, según informó hoy la radio pública de EE.UU. NPR.

Taylor (1929 - 2018) murió por causas no especificadas en su hogar en el distrito de Brooklyn y hoy recibía numerosos mensajes de admiración de seguidores, músicos y críticos, como Ted Gioia, que en un tuit lo consideró "uno de los innovadores más grandes de la música moderna".

Hijo único de una familia de clase media del barrio de Queens, el prolífico músico aprendió a tocar el piano a los seis años y más adelante emprendió estudios clásicos en la New York College of Music y el New England Conservatory de Boston, impulsado especialmente por su madre, que lo animó a practicar seis días a la semana.

En 1956 lanzó su primer álbum, "Jazz Advance", como líder de un cuarteto, y a mitad de la década siguiente ya se comparaba su nombre con los de Ornette Coleman, Albert Ayler o John Coltrane, aunque muchos bares de jazz le cerraron las puertas en sus inicios y tuvo que recurrir a otros trabajos, de lavaplatos o tintorero.

"La audiencia se rio durante su primera actuación oficial, lo que llevó al promotor a cancelar su aparición la siguiente noche, un patrón que se repetiría en sus primeros espectáculos en clubes de jazz convencionales, que confundían a los oyentes", señala en su obituario el diario The Guardian.

En 1966, grabó bajo el sello Blue Note el álbum "Unit Structures", donde utilizó la tonalidad del género blues y la improvisación para salirse fuera de las estructuras tradicionales del jazz, mientras que daba libertad a sus músicos a través de las partituras, según destaca The New York Times.

Tras publicar "Conquistador!" un año después, Taylor hizo una pausa y resurgió con gran creatividad en los 70 para dedicarse desde la década de los 80 a actuar en solitario en teatros y museos por todo el mundo, especialmente al otro lado del Atlántico.

Fruto de ello es "In Berlin '88", un conjunto de once discos que resumen su aventura musical de un mes en el Berlín occidental, y que fueron objeto de una reedición especial en 2015.

Su estilo, descrito como el de alguien que toca "88 tambores afinados" y que llevó a Miles Davis a abandonar una de sus primeras actuaciones en Nueva York, ha impactado en numerosos músicos, desde Craig Taborn hasta Chucho Valdés, pasando por Yo La Tengo o Superchunk.

Artista polifacético, el pianista en ocasiones recitaba sus propios poemas en concierto ya que, según dijo en una entrevista con el crítico Spencer Richards, "los músicos profesionales mueren" y él siempre intentó "ser un poeta, más que cualquier otra cosa".

En 2016, protagonizó una exhibición restrospectiva en el museo Whitney de Nueva York, donde fue invitado a actuar en directo y recibió homenajes de otros artistas en unas galerías que documentaban su carrera mediante videos, música y fotografías.

El fallecimiento de Taylor se produce apenas tres semanas después del de su colaborador Buell Neidlinger, de 82 años, quien fuera parte del cuarteto con el lanzó su álbum debut. (I)