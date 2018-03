Por qué tomar la vitamina C

La vitamina C es más importante de lo que parece, según explica Tatiana Landeta, nutricionista de Pausterizadora Quito.

“Es esencial para nuestro cuerpo, previene el envejecimiento prematuro, facilita la absorción de otras vitaminas o minerales, como el hierro, actúa como antioxidante, previene la degeneración de las células y enfermedades como la arteriosclerosis, el Parkinson, Alzheimer, también previene enfermedades virales; y en el invierno nos va a ayudar a estimular el sistema inmune”, detalló la experta.

La vitamina C, agrega, también actúa en la formación de colágeno, “te puedes matar tomando colágeno, pero si no consumes alientos ricos en vitamina C, tu cuerpo no va a sintetizar el colgeno, ádemás es importante en la síntesis de otros aminoácidos o proteínas esenciales para fortalecer articulaciones, músculos, ligamentos... esa es la necesidad del cuerpo de la vitamina C”, indicó la especialista.

Así mismo detalló la cantidad de este nutriente que se debe ingerir regularmente. “Lo ideal es que consumamos de 100 a 200 mlg de vitamina C diarios”.

Este elemento lo podemos encontrar en productos naturales, tanto en frutas enteras, como en jugos.

Las principales son la cereza, guayaba, frutillas, papaya, naranjas, kiwi, y verduras como el berro, el brócoli y el perejil, en mayor cantidad. Algunos productos comerciales son fortificados con este nutriente. (F)