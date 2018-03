SpaceX desaparece su página en Facebook con 2.7 millones de seguidores

La página de Facebook verificada de la compañía de cohetes SpaceX desapareció este viernes, minutos después de que su fundador, el multimillonario de Silicon Valley Elon Musk, prometió en Twitter que la eliminaría cuando un usuario lo desafió.

"¿Borra la página de SpaceX en Facebook si eres hombre?", tuiteó un usuario al jefe de Tesla Inc. Su respuesta: "No me di cuenta de que había una. Lo haré".

Lea también: Facebook escandaliza por fuga de datos

Ya no había acceso a la página de Facebook de SpaceX, que tenía más de 2.7 millones de seguidores.

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 de marzo de 2018

Musk había comenzado el intercambio respondiendo a un tweet del cofundador de WhatsApp Brian Acton con la etiqueta #deletefacebook.

"¿Qué es Facebook?" tuiteó Musk. (I)