Tips para un año lleno de salud

Modificar la forma de alimentarse por una más saludable requiere solo del compromiso de la persona para querer cambiar y tener una vida sana.

Este podría ser el propósito para este año y por eso es indispensable encontrar una motivación. “No solo debemos pensar en una ocasión especial... la base de todo lo que lo rodea, si no cuido mi salud, si no me alimento bien, a futuro enfermaré, no voy a rendir en mi trabajo, en mi casa... la salud debe ser la principal motivación”, advierte Mónica Muñoz, nutricionista y asesora médica de Tonicorp.

Es por eso que ofrece algunos tips para mantener una dieta saludable.

1) Cinco comidas al día

Comer organizadamente y sin horario fijo no es lo recomendable. Planear comidas nutritivas para preparar en casa, tener el control de los ingredientes y seguridad del método de preparación; es el primer paso para empezar con buenos hábitos el 2018.

Entre comidas puede haber un intervalo de tres a cuatro horas, de acuerdo a la rutina que mantiene cada persona.

2) Añadir verduras

Desde los seis meses de edad se debe inculcar en los niños el hábito de comerlos. Un adulto debe proponérselo como una meta u objetivo.

3) Medir el aceite

Es recomendable colocar el aceite a la comidas a través de botellas con spray, así se usará menos cantidad.

4) Productos locales

Aprovechar la amplia variedad de alimentos saludable, como los que hay en el mercado del barrio, ayudan a mantenerse sanos, son baratos y muy ricos en nutrientes.

5) Alimento funcional

Estos deben tener un valor agregado en beneficio de la salud. Un ejemplo es el yogur que contiene lactobacillus GG.

6) Disciplina

Un ejemplo de disciplina es realizar una lista para las comidas de la semana y así evitar comprar por impulso, organizar horas de comida y crear espacios para realizar actividad física. Dormir de 7 a 8 horas al día, importante para mantener una salud física y mental. Todo es cuestión de organizarse en casa.

7) Mucha agua

No solo hidrata, también ayuda a que el cuerpo funcione mejor, porque elimina toxinas, mejorara la densidad de la sangre, y sobre todo mejora el funcionamiento de los riñones y del sistema digestivo; se debe consumir mínimo ocho vasos de agua al día, incluidos los líquidos de la sopa y los jugos.

8) Masticar bien

Los alimentos bien masticados aportan a nuestro organismo una interesante diversidad de beneficios, virtudes y cualidades, que ayudan a que el sistema digestivo trabaje de mejor. Al comer apurados, no se digiere bien, incluso no se asimilan bien los alimentos, pueden presentarse náuseas e inclusive llegar a vomitar. Se debe masticar 20 veces cada bocado.

9) Alimentos variados

Frutas, verduras, legumbres, proteínas, lácteos y cereales son importantes. Debe tener el consumo de todos pero sin excesos para una alimentación adecuada.

10) Evitar el alcohol

El aporte nutricional de las bebidas alcohólicas es nulo, al igual que el cigarrillo, y tiene muchas calorías. (I)