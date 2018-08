Next-Image Awards, una competencia global de fotografía

A partir del gran éxito de la competencia global de fotografía del año pasado, Huawei lanzó la segunda entrega anual de los NEXT-IMAGE Awards, con el apoyo del International Center of Photography (ICP), la organización global líder dedicada a la fotografía y a la cultura visual.

Iniciando en 2017, esta convocatoria ha brindado a los usuarios de smartphones Huawei alrededor del mundo una galería en donde pueden exponer lo mejor de su trabajo visual ante una audiencia global. El año pasado se lograron sobre los 157,000 participaciones provenientes de 90 países, culminando con la selección de 500 finalistas.

Kevin Ho, Presidente de la línea de productos móviles de Huawei comentó que “los premios anuales NEXT-IMAGE han sido diseñados para inspirar a los usuarios de smartphones y motivarlos a capturar y compartir momentos de su vida, y disfrutarla por medio de la fotografía”.

La edición 2018 de los NEXT-IMAGE Awards se compone de seis categorías: Good Night, Faces, Hello Life!, Check-In, Timeline, and Story Board. Al avanzar hacia la fase de 500 finalistas, el trabajo de los participantes restantes será evaluado por un panel compuesto por cinco expertos de la industria incluyendo a Mark Lubell del ICP, junto a cinco artistas visuales en ascenso, los cuales se han graduado recientemente de la ICP School ya que la fotografía móvil no sólo puede ser definida por expertos, sino también por una generación joven que utiliza sus teléfonos inteligentes a diario para crear y compartir imágenes en redes sociales.

Al concluir, se anunciará a un gran ganador, quien recibirá un premio de $20,000 USD, un dispositivo HUAWEI P20 Pro, y una laptop HUAWEI MateBook X Pro. Además se anunciarán a seis ganadores, uno por categoría, y 50 premios adicionales para finalistas.

La convocatoria está abierta desde el 13 de junio, y los ganadores serán anunciados a finales de septiembre del 2018. Para conocer los términos y condiciones, así como, los pasos para inscribirse, Huawei invita a todos los ecuatorianos a visitar el sitio oficial del concurso.