Twitter informó que eliminación de cuentas falsas no afectará el reporte de sus usuarios

Twitter Inc dijo el lunes que la suspensión de cuentas falsas de su plataforma no afectará al reporte de medición de sus usuarios, tal y como sugirió la semana pasada un reporte del diario The Washington Post.

El periódico indicó que la red social suspendió más de 70 millones de cuentas falsas en mayo y junio, lo que podría provocar un declive de sus usuarios activos mensuales (MAU, por sus siglas en inglés) en el segundo trimestre.

"La mayoría de las cuentas que eliminamos no están incluidas en nuestras métricas informadas, ya que no han estado activas en la plataforma durante 30 días o más, o las detectamos al registrarse y nunca se contaron", tuiteó el presidente financiero, Ned Segal, el lunes.

"Si sacáramos 70M de cuentas de nuestro reporte de mediciones lo escucharían directamente de nosotros mismos", agregó.

La compañía ha suspendido más de un millón de cuentas al día en los últimos meses para reducir el flujo de desinformación en la plataforma, señaló el diario el viernes, citando datos que había obtenido.

Las acciones de Twitter, que llegaron a caer un 10 por ciento más temprano en el día, recuperaron parte de las pérdidas tras los comentarios de Segal y cerraron la sesión con un declive del 5,5 por ciento, a 44,09 dólares.

Ali Mogharabi, analista de Morningstar, dijo que la reacción inicial se debió probablemente a la idea de que una menor cantidad de usuarios atraería menos dólares en publicidad. "Pero debemos recordar que los grandes anunciantes están prestando más atención ahora al contenido de calidad junto en el que aparece su publicidad", señaló. (I)