Raíces dictará clases de cocina imperdibles en Guayaquil

Por quinto año consecutivo, Raíces pondrá el sabor en las fiestas patronales de la ciudad. “Raíces se ha mantenido como la gran vitrina de la cocina guayaquileña y ecuatoriana. Hoy la feria tiene gran prestigio internacional”, destaca Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, quien es la principal impulsora de este certamen organizado por Expoplaza.

Clases magistrales

Raíces 2018 ha convocado a 40 huecas que ocuparán el primer piso del Centro de Convenciones de Guayaquil para brindar un centenar de platos típicos a todos los aficionados de la comida deliciosa. Pero el segundo piso acogerá un encuentro académico para los “expertos” en el buen comer: el V Congreso Gastronómico está diseñado como un espacio para que los estudiantes de cocina, chefs, dueños de restaurantes, empresarios del área culinaria y toda persona que gusta de cocinar. “El congreso de este año estará mejor que nunca, por la gran categoría de los chefs invitados. Estamos trayendo a lo mejor de Europa”, indica Santiago Granda, director de la Escuela de los Chefs, quien es parte de la organización del certamen.

Granda destaca el apoyo de la Red Académica Gastronómica del Ecuador (AGE), conformada por ocho escuelas, institutos y universidades con carreras en gastronomía.

Blaise Volckaert Daniela Valverde John Regefalk Lolo Román

La Chaîne des Rôtisseurs (asociación gastronómica establecida en más de 80 países) también es parte del evento. Carlos Eiser, su director en Ecuador, confirma la importancia del congreso como vía para generar chefs ecuatorianos que lleguen a triunfar dentro y fuera del país. “El congreso de Raíces es un evento imperdible. Es el escenario donde convergen la tradición y la innovación de la cocina nacional”, agrega.

El V Congreso Gastronómico de Raíces contará con siete conferenciantes extranjeros y cinco nacionales, quienes dictarán cocina en vivo para mostrar sus propuestas de innovación. Aquí algunos de ellos.

Andoni Luis Aduriz (España). Inauguró en 1998 el restaurante Mugaritz (País Vasco), cuya cocina ha logrado dos estrellas Michelin y desde 2007 se ubica entre los diez mejores restaurantes del mundo por la lista 50 Best Restaurants. Pondera la creatividad en una cocina que “pretende emocionar”, dice. Acaba de ser nombrado presidente de Euro Toques, la asociación de cocineros más importante de Europa.

Blaise Volckaert (Francia). Instructor del afamado instituto culinario Paul Bocuse. Tiene una amplia trayectoria en restaurantes con estrellas Michelin. Fusiona la cocina tradicional francesa y la presentación contemporánea creativa de platos privilegiando la calidad selectiva de los ingredientes.

John Regefalk (Suecia). Chef con experiencia en restaurantes como Noma (Dinamarca, tres estrellas Michelin) y Metamorfosis (Italia, dos estrellas Michelin). Su cocina se basa en la tradición nórdica e italiana.

Onur Elci (Alemania). Creador de Kitchen Guerrilla, unidad de cocina móvil que se traslada a restaurantes extranjeros, veleros, posadas rurales, obras de construcción, galeras u otros lugares inusuales desde Hamburgo hasta Estambul.

Lolo Román (España). Chef con experiencia en restaurantes como el Heart Ibiza, proyecto del chef Ferrán Adrià y del Cirque du Soleil; así como en el Espai Kru y Jarma Jatet. Hoy es docente del Basque Culinary Center.

Maksut Askar (Turquía). Su restaurante, Neolokal, ofrece sabores diseñados utilizando el “arca del gusto”, catálogo global de productos que debemos salvar por su significado cultural.

Luciana Bianchi Onur Elci Michelle Godoy Alejandro Chamorro

También llegan Joxe María Aizega (España), director general del Basque Culinary Center, una de las instituciones de gastronomía más importantes, y Luciana Bianchi (Italia-Brasil), escritora y cocinera ítalo-brasileña que colabora en los 50 Best Restaurants of the World.

Los chefs nacionales son Alejandro Chamorro, Diego Gutiérrez, Daniela Valverde, Jaime Buendía y Michelle Godoy.

Las inscripciones para el congreso se realizan en www.raicesecuador.com ($ 120, incluidos impuestos). Este evento compartirá espacio con otros dos eventos importantes: la competencia Copa Culinaria y el salón Choco Raíces. (I)