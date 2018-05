Elon Musk molesto con la prensa que informó del choque de un Tesla

Washington -

Un nuevo choque que involucró un automóvil eléctrico Tesla llevó a su máximo directivo, Elon Musk, a criticar la atención que le dedican los medios.

"Es una locura que un accidente de Tesla que causó una rotura de un tobillo sea objeto de grandes titulares, y que las 40.000 personas que murieron en accidentes de tránsito el año pasado no hayan sido casi cubiertos por la prensa", escribió en Twitter el magnate.

It’s super messed up that a Tesla crash resulting in a broken ankle is front page news and the ~40,000 people who died in US auto accidents alone in past year get almost no coverage https://t.co/6gD8MzD6VU

— Elon Musk (@elonmusk) 14 de mayo de 2018