Autos chinos buscan conquistar el segmento SUV

Hace cerca de una década, los autos chinos empezaron a hacer su desembarco en América latina y Ecuador no fue la excepción. Sin embargo, no todas lo hicieron al mismo tiempo y muchas esperaron a ver la reacción del mercado y por eso en la actualidad en el país hay marcas tan “jóvenes” que tienen solo meses en el mercado ecuatoriano.

Según los propios representantes de las marcas, en un principio, sus productos generaban desconfianza entre los usuarios por los mitos que generan los productos chinos. Ahora, en contraste, las automotrices del gigante asiático no paran de lanzar modelos y apuestan por un segmento que hasta hace unos años para muchos usuarios era aspiracional: los SUV.

Y aunque en lo que va del año siguen sin destronar a las marcas tradicionales como Chevrolet (38%) y Kia (18%), sus modelos van ganando terreno gracias a su precio y consumo.

Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) entre Enero y Marzo, la primera marca china en el país es Great Wall (7%) y se coloca en cuarto lugar en ventas de vehículos livianos a nivel general.

Daniel Vélez, gerente nacional de ventas de vehículos de Importadora Andina, afirma que para competir con marcas que llevan 100 años en el mercado hay que tener un elemento diferenciador. En el caso de las marcas chinas es el equipamiento. “Estas marcas no sacrifican calidad, sino más bien tienen un margen de ganancia un poco menor. Si no tuvieran la calidad necesaria, empresas grandes como el grupo Maresa, que ya maneja otras marcas mucho más tradicionales, no invertiría su plata en ellas”, afirma Vélez.

Paola Melchiade, gerente de Marketing de JAC-Starmotors, dijo a revista Motores que esta marca llegó al Ecuador hace 7 meses con nuevos modelos SUV que han ampliado la oferta en general y han tenido gran aceptación en el mercado.

Incluso han empezado a fabricar un modelo en el país en la planta de Aymesa. “En tan poco tiempo de producción de nuestra flamante JAC S3 hemos recibido el primer reconocimiento internacional por parte de JAC Motors en China como la mejor planta de ensamblaje en el extranjero”, dice la ejecutiva.