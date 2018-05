Google presenta innovaciones con tecnología de inteligencia artificial

Asistente virtual actualizada de Google realiza llamadas complejas para los usuarios

Por Paresh Dave y Arjun Panchadar

Google de Alphabet Inc mostró el martes una versión actualizada de su asistente virtual que puede llamar a restaurantes, peluquerías y otros negocios para consultar disponibilidad de horas, hacer reservaciones y mantener conversaciones a nombre del usuario.

El anuncio se hizo en la convención Google I/O, un evento anual que se realiza desde 2008 para compartir nuevas herramientas y estrategias con creadores de productos que funcionan con software y hardware de Google.

La actualización muestra que Google está respondiendo a la creciente competencia de grandes empresas tecnológicas en el mercado de asistentes virtuales, compras y aparatos.

Google también dijo que ampliará la capacidad de la asistente para ordenar comida de restaurantes, incluidos Starbucks Corp y Domino's Pizza Inc.

Lo que Google ansía es que su asistente computarizado se vuelva tan imprescindible que la gente común no pueda vivir sin él, de tal manera que los consumidores tendrán que ver la publicidad adherida. Pero también quiere destacar los beneficios sociales de la IA y maneras en que esa nueva tecnología puede mejorar la atención médica, preservar el medio ambiente y promover descubrimientos científicos.

Noticias refinadas con inteligencia artificial

La empresa podría también develar un nuevo app para noticias que combina funciones de Google Play Newsstand con YouTube.

Today we're rolling out an all-new @GoogleNews—using the best of AI to organize what’s happening in the world to help you learn more about the stories that matter to you → https://t.co/z8234zDXU1 #io18 pic.twitter.com/6QkX6x6OiD

— Google (@Google) 8 de mayo de 2018