Amazon lanza compras internacionales desde Estados Unidos

Seattle -

Amazon está ampliando su dominio mundial al darle a sus clientes en el extranjero acceso a más de 45 millones de productos a través de su app, se anunció el miércoles.

El servicio "International Shopping" de Amazon estará disponible mediante internet o por apps de teléfonos celulares, y permitirá que los productos sean transportados a diversas partes del mundo desde Estados Unidos. El usuario podrá usar cualquiera de cinco idiomas disponibles, y hacer sus compras en 25 monedas distintas. Además, podrá escoger entre varias opciones de velocidad de envío.

Hasta ahora Amazon ha operado mayormente en Norteamérica, Europa Occidental, partes de Asia y Australia. La app ahora permitirá usar Amazon a gente que vive fuera de esas localidades.

El servicio "International Shopping" le revelará al cliente no sólo el precio y el costo del envío, sino también los aranceles de importación, que pueden ser altos. Amazon coordinará con servicios de entrega a domicilio para pagar los costos de aduana.

Acuerdo con Best Buy por televisores

El gigante de ventas por internet además pactó con su rival Best Buy para vender televisores con conexión de internet “Fire TV”.

Bajo el acuerdo de Amazon con Best Buy, los televisores “Fire TV” estarán disponibles a clientes en Estados Unidos y Canadá. Best Buy pronto podrá ofrecer los dispositivos electrónicos fabricados por Insignia y Toshiba. Los clientes en Estados Unidos podrán comprarlos a partir de este verano, en las tiendas Best Buy, en el website de esa empresa o como vendedor secundario en Amazon. Las ventas se extenderán a Canadá a mediados der este año.

Los televisores serán compatibles con los dispositivos electrónicos Alexa y Echo.

Las acciones de Amazon subieron levemente en la bolsa antes de la apertura del mercado. (I)