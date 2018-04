Virgin Galactic prueba a Unity, su nuevo cohete para turismo espacial

Los Ángeles -

Virgin Galactic realizó el primer vuelo de prueba de su nuevo cohete para turismo espacial.

Una nave nodriza elevó al cohete Unity y lo soltó a gran altura este jueves temprano sobre el desierto Mojave de California, indicó la compañía por Twitter.

Virgin Galactic informó que la nave alcanzó una velocidad supersónica antes que los pilotos apagaran el motor y ésta descendiera en vuelo libre de regreso a la base Mojave Air & Space Port.

Se trata del primer vuelo propulsado de Virgin Galactic desde que en 2014 la nave original se estrellara, matando a uno de los dos pilotos.

Unity realizó previamente vuelos de prueba en los que permaneció unido a la nave nodriza y otras donde fue soltado para descender en vuelo libre sin encender el cohete.

Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, tuiteó que el “espacio ahora se siente tentadoramente cerca”. (I)

.@virgingalactic back on track. Successful powered flight, Mach 1.6. Data review to come, then on to the next flight. Space feels tantalisingly close now.

— Richard Branson (@richardbranson) 5 de abril de 2018