¿Qué opina del caso Assange y cómo debería solucionar Ecuador esta situación?

El Gobierno ecuatoriano tiene que tomar acciones terminantes en el caso Assange y solucionar el problema expulsándolo de la Embajada ecuatoriana en Londres; todo lo gastado en este señor a causa del asilo concedido hubiese servido para atender muchas necesidades de compatriotas afectados por el terrible terremoto que azotó a nuestro país hace más de dos años y que hasta el presente no reciben la ayuda ofrecida por el Gobierno.(O)

José Ortoneda Sánchez, Bahía de Caráquez, Manabí

Los ecuatorianos conocen y sufren atónitos durante más de seis años todas las noticias relacionadas con el caso del asilo a Julian Assange. Nada resulta comprensible en este tema, ni el origen de tal decisión, un asilo que nunca se justificó ni se entendió durante el gobierno anterior, menos el proceso irregular de conceder la nacionalidad ecuatoriana, o el extremo de pretender extenderle un falso cargo diplomático durante el Gobierno actual. Ahora para colmo, el prófugo Assange reclama judicialmente al Estado ecuatoriano por sus derechos y mejores condiciones del asilo otorgado.

Tanto el gobierno anterior como el actual están en mora, ningún vocero, nadie jamás nos ha dado razones o explicaciones convincentes que nos asegure que nuestro país no es objeto del más ruin tráfico de nuestra bandera, de la nacionalidad, de nuestros sagrados símbolos patrios. La dignidad de nuestro país, la representación del Estado ecuatoriano no pueden ser pisoteadas por nadie, menos por un extranjero que no tiene calidad moral, ningún vínculo y que jamás ha prestado servicio relevante a nuestro país.

¿Será acaso que no exista en el Ecuador prensa independiente, opinión pública suficiente, algún cuerpo colegiado, vocero o autoridad capaz que nos represente debidamente e inicie las acciones legales pertinentes para borrar y castigar esta afrenta e inconcebible vergüenza nacional? Exigimos la verdad, justicia, dignidad y reparación.(O)Luis Villacrés Smith, Guayaquil

¿Por qué tanto les importa a políticos de Ecuador un sujeto extranjero en líos con la justicia internacional y se le paga gratis con dinero del pueblo, desde hace algunos años, comida, alojamiento, atenciones, protección para que no vaya preso y se le regala la nacionalidad ecuatoriana? ¿Sabrá algo ese pirata informático de políticos del país? ¡Quítenle las prebendas, olvídense de Assange y atiendan a sus ecuatorianos que no tienen trabajo, seguridad, comida, medicinas!(O)

Maikel Maridueña, Guayaquil