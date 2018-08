¿Está o no de acuerdo que reformen el COIP para evitar que reincidentes en delitos sean dejados en libertad?

Estoy de acuerdo que reformen el código, además tener claro que deben acumular las sanciones según el número de veces que el reo ha sido hallado in fraganti o ha sido culpado por hechos delictivos. Pongan dureza y firmeza en las condenas. Acciones enfocadas al bienestar de la sociedad demandamos por doquier, para que el mal se extermine por completo.(O)

Luis Javier Perdomo,

Guayaquil

No puede ser que criminales y más delincuentes, sean de zapatos de caucho o de terno con corbata, de cualquier nivel social, reincidan en corrupciones y nadie los toque porque tienen influencias, palancas, “surte”; salen y entran de las cárceles como a hoteles. ¡Ya no, basta! Quizás nunca van presos a celdas sino a sus casas. Si no van a sus hogares, huyen del país a Estados Unidos, Europa..., nadie los va a traer a rendir cuentas y que paguen duro por el mal hecho a inocentes y al país entero. Cuántos han cometido escándalos y corrupciones, los mandan un momentito a la cárcel (a piezas exclusivas y cómodas) después salen rejuvenecidos, elegantes, con cabelleras abundantes, pintadas, con una pulserita en el tobillo o en la muñeca, como “seguridad” porque lleva este dispositivo y está siendo monitoreado electrónicamente para que no escape por las fronteras y se quede en su casa a cumplir la condena. Es hora de reformar todas las leyes que sean necesarias, para evitar que se burlen del pueblo, los delincuentes.(O)

Dalia Morante,

Guayaquil

Sí, estoy de acuerdo con que se reforme el COIP, Código Orgánico Integral Penal, para evitar que reincidentes en delitos sean dejados en libertad con medidas sustitutivas. El COIP deben revisarlo y endurecer las penas que son blandas en los temas de violaciones y abusos sexuales; elaboración, tráfico y venta de drogas y armas; contrabando; tráfico de personas; narcotráfico; lavado de activos; robo de dineros del Estado; sicariato; robo; asalto; crimen; asesinato; estafa; políticos que hicieron daño al país y huyen al extranjero; etcétera. Las sanciones que sean muy pesadas cuando el que delinque es reincidente. También debe caer todo el peso de la ley a los que no ordenan cumplir ni cumplen con la ley.(O)

Paolo Zambrano,

Guayaquil