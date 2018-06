¿Qué opina de que el CPCCS transitorio haya removido del cargo a los vocales del Consejo de la Judicatura?

Gracias a Dios, el haber removido gente de ciertos cargos, es haber hecho justicia gracias a la honorabilidad de ese respetable caballero presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPCCS) el doctor Julio César Trujillo; se ha podido ir contra la corrupción que vulnera nuestros derechos cometiendo acción de inconstitucionalidad. Dios tarda pero no olvida. La justicia tarda, pero llega.(O)

Ayxa Indrani Bayas Oviedo,

doctora, Guayaquil

El CPCCS fue escogido a dedo por el actual Gobierno, el cual tiene en mente bajarse a todo lo que huela al anterior gobierno, como lo está haciendo y lo hará en el futuro. Con los superpoderes que tiene este CPCCS sería bueno considerar la posibilidad de mandar a sus casas a los asambleístas y que ellos hagan todo, y nos ahorramos miles de dólares.(O)

Ricardo Mantilla Díaz,

Guayaquil

Es una muy acertada labor en contra de la corrupción. ¡Continúenla!(O)

Carla María Villavicencio,

Guayaquil

Merece reconocimiento la firmeza con que el CPCCS (t) asumió el reto que la ciudadanía le encomendó. Preocupa, no obstante, porque resta credibilidad al proceso, la sensación de revancha que a veces se percibe; tanto, que ha trascendido que se cesaría a una persona de la solvencia moral y técnica de la abogada Soad Manssur Villagrán, superintendente de Compañías; a falta de razones válidas, en realidad por su adhesión a las ideas del anterior presidente, lo cual implicaría hacerle víctima de injustas generalizaciones, pues es ampliamente reconocida su gestión como independiente y profesional. El mandato ciudadano no consistió en remover a todas las autoridades de control, sino en sustituir aquellas que antepusieron directrices políticas y personales al interés nacional. El CPCCS tiene con ella una oportunidad única de mostrar al Ecuador que actúa guiado por la ley y la justicia, y no en función de indeseables generalizaciones.(O)

Heinz Moeller Gómez,

doctor en Jurisprudencia, Guayaquil

¡Acertado! La “dedocracia” se ha acabado en las elecciones. La transparencia y la democracia es lo que debe imperar en el país. Recordemos que el mal se lo corta de raíz, de a poco. El respeto, la paz, la autonomía, la gobernabilidad y la confianza se están gestando nuevamente, como siempre debió mantenerse. No al autoritarismo, no al comunismo en el poder.(O)

Luis Javier Perdomo Saltos,

Guayaquil