¿Puente sin objetivo?

Tantas novedades hurgan en el Ecuador que nos hacen vivir hasta de las fantasías de cuando, en nuestra infancia, nuestros mayores nos contaban.

Me estoy refiriendo al puente sobre el río Mataje construido por un audaz, ahora huido del país dejando con esta obra un malgasto de 18 millones de dólares.

El problema es que el puente no lo hicieron como en el filme que lo vimos hace años, El puente sobre el río Kwai que fue destruido pese a su soberbia construcción, por motivos bélicos y de patria. Pero el puente sobre el Mataje (frontera con Colombia) se quedó sin estar todo construido, pues “no tenía objetivo” alguno que lo respalde y “no tenía destino” alguno. Nos lleva esto a recordar la fantasía aludida, del cuento Alicia en el país de las maravillas del inglés Lewis Carroll, que escribe: “ (...) un gato pregunta a Alicia: ¿A dónde va? Ella desorientada le preguntó: ¿Qué camino debo tomar? Sí … -pero dice el gato-: ¿A dónde vas y cuál es tu rumbo? -Alicia aclara-: No tengo rumbo, no voy hacia ningún destino en particular. Entonces, dijo el gato: Cualquier camino te sirve igual. Alicia, siempre que llegue a alguna parte”.

Este relato infantil nos ha hecho volver en el Ecuador a los cuentos de los niños, pues saben que no hemos madurado y que cualquiera nos “toma el pelo”.

Pero algunos sí sabemos porqué se hizo el puente sobre el río Mataje y a dónde iba, y que el “constructor” que ya lo hemos descrito como escribe Lewis Carroll, “tenía las uñas muy largas y muchos dientes grandes...”, y por lo tanto, a ese los ecuatorianos ya lo hemos identificado.(O)

Héctor Joaquín Cisneros Arias, doctor en Ciencias de la Educación, Guayaquil