Las citaciones judiciales son un vía crucis para abogados en el libre ejercicio profesional, dado que por más que se da la dirección clara, precisa, con croquis ilustrativo, mapa de Google y demás indicaciones; señores de Correos del Ecuador nos informan lacónicamente: “No se hizo la citación por dirección inexacta”, y los jueces se limitan a pedirnos nuevamente sacar copias para citar nuevamente, y adjuntar croquis de la nueva dirección.

Considero que ciertos citadores serían cómodos, pues como ganan un sueldo les importaría un bledo que se cite o no, con tal de ellos informar que han cumplido la diligencia; pero nosotros los abogados sufrimos las consecuencias de este accionar. Sugiero que para incentivar a estos ciudadanos, como tienen convenio con la Función Judícial, se les pague un adicional por cada citación realizada, cosa que tendría interés económico por estas diligencias; y por nuestro lado los abogados tendriamos más certeza del cumplimiento de esta diligencia importante, y no se limite el desarrollo del proceso judicial, sea civil, penal o de menores. O realizada la citación, cada usuario pague un adicional por citación realizada, que los señores citadores de Correos recauden cada mes y así tener una seguridad del cumplimiento veraz de esta diligencia, y los clientes no nos echarán la culpa por los retrasos de los procesos.(O)

Jacinto Alberto Moreira Orellana, abogado, Guayaquil