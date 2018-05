Sin poder ‘salir’ de las drogas

Este Diario recoge impactantes testimonios de menores adictos y sus familiares que, sin dinero, enfrentan la angustia diaria de los efectos que genera la adicción a sustancias narcóticas.

El microtráfico de drogas crece en calles y barrios a pesar de que se realizan operativos. Los adolescentes, en su ámbito cercano –barrio o alrededores del colegio– consiguen dosis de la droga H a $ 1, $ 0,75 y $ 0,50.

El Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas, el 2 de mayo, resolvió mantener los servicios ciudadanos que tenía a su cargo la extinta Secretaría Técnica de Drogas, mientras dura el proceso de transición de sus competencias al Ministerio de Salud y al del Interior; se espera sustentar el desarrollo de estrategias de prevención y atención integral en salud para eliminar el consumo de drogas en la población.

Pero pese a leyes y programas, la venta de drogas no para y la rehabilitación no surte los efectos deseados. Hace falta un nuevo enfoque para lograr que la asistencia sea efectiva, pues los afectados dicen no tener paz. (O)