Torre de Babel

En el cap. 11 del Génesis se cuenta que mientras los humanos estaban unidos por un mismo lenguaje, tuvieron energía para edificar una grande torre. Desde el momento en que cada uno dio a las palabras un significado diverso, se confundieron y se dispersaron. Actualmente estamos confundidos.

Vivimos la era de los “pos” y de los “ismos”:

1) Posmodernismo, caracterizado por el formalismo, eclecticismo, individualismo, consumismo, inmediatismo. 2) Posverdad. Pos, ¿después de qué? Evitan definir qué es verdad, para no tener que encerrarse en el multiforme subjetivismo: la sangre es roja, aunque todos los daltónicos la vean verde. Notemos que consenso no es lo mismo que verdad.

Vivimos en una sociedad informada, en cuanto tenemos muchos medios de comunicación. A la sociedad de la “posverdad” no le interesa el color real, el verdadero. Cada uno afirma, de acuerdo al color del cristal con que mira y al poder que detenta.

No interesa tanto la adecuación de la palabra con la realidad; interesa formar lo que la emoción, u otra motivación pide presentar como relevo de la verdad.

Esos políticos que descalifican la política actualizan la propaganda del famoso nazi José Goebbels: “Mentir, mentir; pues de la mentira algo queda”.

La concesión (¿“negociada”?) de la nacionalidad ecuatoriana es una expresión de “posverdad”; esta depende del color del cristal, o del interés con que mira el poderoso. La posverdad no “nos hace libres”, (Juan 8,31).

Las redes sociales han influido e influyen constructiva o destructivamente en “crear” la “posverdad”.

Corregir la descomposición creada por la “posverdad” exige fomentar la crítica constructiva en familia, escuelas, colegios y universidades, en otras palabras, educar a mirar, no solo ver; a tragar después de masticar. Hay principios científicos, éticos, morales.

Escribiendo que es nocivo “tragar sin masticar”, reflexioné acerca del escándalo, en ocasión del delito sexual de un sacerdote chileno, agravado por el silencio de su obispo.

Es un bien que los medios hayan informado. Han informado rectamente, y algunos también ligera, tendenciosa o ignorantemente. Complemento esa información:

- Algunos hermanos obispos callan, la mayoría actúa, ayudando. -Téngase en cuenta que el obispo no dispone de cárcel, ni de multas. -Un obispo podría estar impedido de delatar por el secreto sacramental. (No sé si este es el caso). -Los obispos fueron convocados por el obispo de Roma para una revisión de lo malo y de lo mucho bueno que hay en la Iglesia chilena. -Esta ha dado ejemplo de humildad al acudir a la sede de Francisco, el actual Pedro. -Algunos medios han sugerido sutilmente que la mayoría de sacerdotes ha cometido igual delito. Con la alegría de viejo obispo afirmo tajantemente lo contrario, a pesar de la falta de ayuda de miembros de la Iglesia, en la que estos no debieran presentarse como meros espectadores, para ser jueces, nuevos Torquemadas, como ese profesor universitario en la TV chilena.

Han desfigurado y entristecido a Francisco, obispo de Roma, presentándolo como emperador que pide la renuncia a los obispos, quienes no son vasallos, sino hermanos. (O)