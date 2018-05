Venezuela, Estado fallido

Que haya existido, según la aritmética de Tibisay Lucena, un 53,93% de abstencionismo en los recientes comicios presidenciales en Venezuela evidencia –incluso aceptando ese guarismo puesto en duda por la propia oposición– que se trató de un proceso eleccionario carente de legitimidad, al ganar el abstencionismo con una de las cifras más altas en la historia de ese agitado país, como respuesta, justamente, a la gran farsa implementada desde el Palacio de Miraflores.

No le cabe la menor duda a la mayoría de los venezolanos, así como para la comunidad internacional, salvo las viudas ideológicas de un decadente chavismo carente de moral, que la reelección de Nicolás Maduro Moros representó la violación más grosera de los principios que caracterizan a una sociedad democrática en su visión más básica, esto es, asegurar que las autoridades provengan de elecciones libres, periódicas, universales, transparentes y sin visos de exclusión.

Precisamente, el pasado 20 de mayo, en medio de la crítica mundial, la pesada maquinaria socialista que ejerce control total sobre el resto de instituciones llevó adelante su hoja de ruta trazada para mantener en el poder al delfín del coronel Hugo Chávez Frías.

Empero, y como consecuencia del precario respaldo popular, el presidente Nicolás Maduro carece de la autoridad y liderazgo suficientes para gobernar democráticamente a esa nación víctima al momento de una profunda convulsión económica, social y política, con evidencia de una crisis humanitaria de impredecibles consecuencias que la etiqueta como un Estado fallido.

De ahí que la posición de muchos países, entre ellos, los catorce estados de América, reunidos en el Grupo de Lima, de manera directa, y sin ambages, se han pronunciado por el no reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Es que en materia de defensa de la democracia, no cabe esconderse tras escudos diplomáticos, acudiendo al principio de no injerencia en asuntos internos de otros estados. Es que para preservar las libertades fundamentales hay que despejar la duda hamletiana: ‘to be or not to be’…

En el caso de Ecuador, si bien en el pronunciamiento oficial se expresa la preocupación “…por las condiciones de participación de la oposición en el último proceso electoral…”, carece –no obstante– de la suficiente fuerza y determinación para poner en evidencia a un régimen claramente autoritario.

Lo que no llamó la atención fue la cerrada defensa que hizo el expresidente Rafael Correa a esta elección, llegando a calificar al sistema electoral venezolano como un “ejemplo para el mundo”. No olvidamos, verbigracia, que en su condición de ‘politólogo’ desarrolló, en el 2008, toda una teoría para presentar como alma angelical a Gadafi, diciendo que en Libia lo que había es otro tipo de democracia en donde un “sistema de comunidades de base” permitió elegir al mismo dirigente indefinidamente (¿?).

Es el momento para que la sociedad de naciones ejerza una presión directa al sátrapa de Maduro, a fin de obligarle a que, a través de elecciones limpias y creíbles, sean los propios venezolanos, en completa libertad y paz, quienes elijan su propio destino.

No podemos volver la espalda a nuestros hermanos frente a un Estado en franca y peligrosa descomposición social. (O)