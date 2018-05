Bien hecho, presidente

De acuerdo a investigaciones del diario británico The Guardian, publicadas la semana pasada y reseñadas por medios nacionales, conocemos que el anterior gobierno habría gastado al menos $ 5 millones con la finalidad de proteger al indeseable pirata informático australiano, asilado en nuestra embajada en Reino Unido desde junio de 2012.

La investigación da cuenta de que con este gasto se solventaron operaciones de inteligencia denominadas en un principio Operación Invitado y luego Operación Hotel, para preservar la seguridad personal y controlar las actividades del hacker, antes de su ingreso a la embajada ecuatoriana y durante su forzosa estadía. Por la prensa nos hemos enterado, también con fastidio, de que la tristemente célebre Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia) presumiblemente gastó $ 972.882 entre junio de 2012 y agosto de 2013 en estas tareas, así como la utilización de un presupuesto de gastos especiales para ejecutar otro tipo de actividades de inteligencia a través de medios humanos y técnicos. La Ley de Seguridad Pública y del Estado en su artículo 13, letra B, establece que la Senain deberá “coordinar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de la información para la producción de conocimientos e inteligencia pertinentes, a fin de garantizar la seguridad pública del Estado y el buen vivir...”; y en el artículo 18 dice que la Senain dispondrá (o disponía) de un fondo de gastos especiales asignados para actividades de inteligencia y contrainteligencia, para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional. Resulta, para el sentido común y la lógica, que la seguridad y protección de nuestro inconveniente y molesto huésped no encaja dentro del propósito de la Senain, ni los tres objetivos legales señalados. Con estas noticias es de esperar que la Contraloría General del Estado incluya en su anunciada auditoría sobre el manejo de 310 millones por parte de la Senain durante sus siete años de despropósitos, la auditoría de este despilfarro inadmisible. Pero no solamente es auditar los empleos y uso del presupuesto de este organismo de inteligencia, se deben orientar también las investigaciones serias y profesionales hacia otras denuncias y presunciones de actividades ilegales, en las cuales habría incurrido como la contratación para la manipulación de fotos, imágenes y videos en la investigación realizada por una Comisión de la Verdad sobre la revuelta de algunos funcionarios de la Policía durante el 30 de septiembre de 2010; el seguimiento, vigilancia, interceptación de comunicaciones y hostigamiento a políticos, dirigentes, periodistas y personas no afectas al régimen de Correa; y la investigación que actualmente se realiza en torno al intento de secuestro de un político ecuatoriano en Bogotá en el 2012. Cuánto bien hizo el presidente Moreno al suprimir a esta entidad.(O)

Enrique F. Suárez Salazar, policía, Quito