Algunas vías no tienen pintados sus carriles

Cuando la ATM (Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil) inició operaciones en Guayaquil nos sentimos optimistas, iban a controlar que los buses y taxis respeten los carriles, no se pasen la luz roja, no usen las bocinas sin razón, no excedan límites de velocidad, no se paren en media calle. Lamentablemente los buses se pasan la luz roja y ciertos conductores de vehículos livianos seguimos con terror que esas unidades nos choquen; abrimos paso.

Cuando la ATM reemplazó a la CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador) nos sentimos contentos cuando en la vía Perimetral se apostaron agentes y durante la primera semana controlaron que vehículos pesados, tráiler, camiones, circulen solo por la derecha sin invadir otros carriles; a la segunda semana se volvió al quebrantamiento de la ley.

En Guayaquil existen muchas calles principales que no tienen señalados los carriles o ya se borraron las líneas pintadas, por ejemplo, las avenidas Domingo Comín, 25 de Julio, del Bombero (el sitio es oscuro), Carrera Calvo (convertida en pista de carrera. En la calle Portete desde Tungurahua al oeste, es urgente la pintada de los carriles. En el redondel de la Policía Judicial se forman hasta seis columnas de los carros disputándose la delantera. En la desviación para ir al Hospital del IESS de Los Ceibos se inicia un parterre que casi no se ve en las noches y existe el semáforo con dos señalizaciones para virar a Los Ceibos o retornar a un supermercado, y una señalización para continuar recto; pero los conductores que van por el tercer carril invaden para virar. Sería bueno una cámara para sancionar esta infracción que produce choques.

El problema es que nos acostumbramos a vivir en el desorden, el permanente quebrantamiento de la ley, la falta de cultura de los que conducen vehículos, en aceptar la ley del más sabido que quiere sobrepasar las bocacalles rompiendo filas o invadir los carriles. Sugiero más radares ambulantes para que se pueda sancionar a los que conducen a mucha velocidad. Es común comentar que la gente ya conoce dónde hay radares fijos y en ese momento bajan la velocidad e inmediatamente vuelven a transgredir. Sancionen con fuertes multas y suspensión de la licencia a los que conducen en estado etílico dado que es una las principales causas de los accidente mortales en el país. Hace algunos años los conductores no usábamos el cinturón de seguridad, pero cuando llegaron las multas ya se hizo normal usarlo.(O)

Arturo Arias Icaza, abogado, Guayaquil